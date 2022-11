Forever Skies auf 2023 verschoben, neue Eindrücke & Updates

„Oberflächlich betrachtet schien alles großartig. 83 % der Befragten bewerteten die Demo mit 8/10 oder höher. Aber als wir genauer hinsahen, fingen wir an, Dinge zu sehen, die viele Spieler vermissten. Wir sehen uns jetzt einen viel größeren Zustrom von Spielern an, die das Spiel während des Early Access in die Hand nehmen, als ursprünglich vorhergesagt. Deshalb wollen wir bessere Grundlagen für mehr unsere Kernmechaniken schaffen, damit jeder eine viel klarere Vorstellung davon bekommen kann, was er sonst noch von der Zukunft von Forever Skies erwarten kann.“

Entwickler Far From Home verschiebt ihren Survival-Titel Forever Skies auf das erste Halbjahr 2023, die hierzu einige Updates teilen.

What do you think?