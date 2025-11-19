Forever Skies: Bisher größtes „Echoes Part 1“-Update gestartet

Far From Home hat für Forever Skies sein erstes großes Content-Update veröffentlicht. Echoes Part 1 ist ab sofort auf PC und PlayStation 5 verfügbar und soll das Spiel dort verbessern, wo die Community bisher die größten Schwächen sah.

Mehr Vielfalt, neue Orte

Seit dem Release im April 2025 stand Forever Skies für viele Spieler sinnbildlich für starkes Grundkonzept, aber auch für zu viel Wiederholung. Echoes Part 1 greift genau das auf: Zehn neue Nebenquests erzählen Geschichten der früheren Bewohner und bringen erstmals echte narrative Ankerpunkte in die verlassenen Ruinen. Dazu kommen sechs neue, klar voneinander unterscheidbare Orte, die visuell mehr Abwechslung bieten und das Erkunden wieder belohnend wirken lassen.

Entscheidend ist das neue Diversitätssystem für Umgebungen. Es sorgt dafür, dass sich Orte nicht länger wie Kopien anfühlen, sondern atmosphärisch und strukturell stärker variieren. Gerade für ein Spiel, das so sehr vom freien Herumfliegen lebt, war das überfällig – und wirkt laut erstem Eindruck wie ein echter Gewinn.

Neue Systeme, mehr Kontrolle

Mit dem Update erhalten Spieler erstmals auch ein Extraktor-Upgradesystem, das das Ressourcenmanagement weniger grindy wirken lässt. Auch kleine Details wie zusätzliche Luftschiff-Dekorationen oder das neue Feedback-Tool zeigen, dass Far From Home langfristig denkt. Echoes Part 1 legt hierzu nur den Grundstein.

Echoes Part 2 soll im Dezember Biom 2 überarbeiten, während Echoes Part 3 im Frühjahr 2026 die bislang umfassendsten Änderungen liefern soll, inklusive Verbesserungen, die das komplette Spiel betreffen. Für ein Early-Access-Spiel, das mittlerweile voll veröffentlicht ist, wirkt dieser Plan überraschend ambitioniert und zeigt, wie ernst Far From Home den Weg nach vorn nimmt.

Forever Skies war nie ein schlechtes Spiel, aber eines, das sein Potenzial noch nicht vollständig ausschöpfen konnte. Echoes Part 1 ist der erste konkrete Schritt, diese Lücke zu schließen. Wer Wert auf Atmosphäre, Erkundung und taktisches Ressourcenmanagement legt, findet jetzt mehr Gründe, wieder einzusteigen.

Ob die kommenden Updates das Gesamtbild nachhaltig verändern, bleibt abzuwarten. Aber Echoes Part 1 zeigt bereits, das Forever Skies mit dem zweiten Atem das Spiel wird, das es immer sein wollte.