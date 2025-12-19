Formula Legends bekommt Turbo-Update und eine Roadmap für 2026

Formel 1-Fans können sich auf weiteren Nachschub freuen, denn Formula Legends liefert auch im kommenden Jahr neue Inhalte. Nicht mit Showeffekten, sondern mit spürbaren Stellschrauben, die den Alltag auf der Strecke verändern.

3DClouds liefert zum Jahresende ein Paket, das gleichzeitig zurückblickt und nach vorn zeigt. Für PC, Xbox und PlayStation ist es ab sofort live, die Switch-Version folgt später im Monat.

Mehr Kontrolle auf der Strecke

Die wichtigste Neuerung ist schnell erklärt und fühlt sich doch wie ein kleiner Wendepunkt an: optionales manuelles Schalten. Wer bisher das letzte Quäntchen Kontrolle vermisst hat, bekommt jetzt mehr Einfluss auf Rhythmus und Performance. Dazu kommt ein neuer „Sehr leicht“-Schwierigkeitsgrad, der Formula Legends zugänglich belässt, ohne Veteranen auszubremsen.

Kleinigkeiten wie Proximity-Indikatoren oder ein Countdown am Rennende lesen sich unspektakulär, machen aber genau die Momente besser, in denen es eng wird. Der optionale 8K-Support ist ein Fan-Wunsch gewesen, kein Muss, aber ein Zeichen dafür, dass Feedback gehört wird.

Zwei DLCs, zwei sehr unterschiedliche Zeitreisen

Parallel zum kostenlosen Update erscheinen zwei Premium-Pakete. Das Early 2010s Season Pack (4,99 €) spielt augenzwinkernd mit der Turbo-Hybrid-Ära: neue Autos, Teams, Fahrer und Szenarien, sauber in die Singleplayer-Kampagne integriert. Wer Spaß an historisch inspirierten „Was-wäre-wenn“-Momenten hat, findet hier neue Ansätze.

Das Turbo Power Pack (2,49 €) geht einen anderen Weg. Dieses umfasst zwei ikonische Fahrzeuge, GoodJob Mi90 und Fyrex Early 70, die weniger erklären und mehr verlangen. Sie sind keine Nostalgie-Deko, sondern Biester, die man beherrschen lernen muss.

Ferner gibt es einen Blick nach vorn: 2026 kommen Lenkrad-Support, ein komplettes Rework der Kollisionen und erste Online-Tests. Die Community-Beta hierzu soll bald starten. Online-Racing steht und fällt bekanntermaßen mit Stabilität und Matchmaking, und genau darauf bereitet sich der Entwickler vor.

Formula Legends wächst nicht in die Breite, sondern in die Tiefe. Weniger Marketing-Getöse, mehr Feinschliff am Fahrerlebnis. Wenn 2026 hält, was jetzt angedeutet wird, könnte aus dem sympathischen Sim-Cade-Racer etwas Dauerhaftes werden.

Was meint ihr: Braucht Formula Legends überhaupt Online-Rennen – oder reicht euch die Zeitreise allein?