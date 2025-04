Formula Legends zündet den Turbo für den Rennspiel-Olymp

Mit Formula Legends schickt das italienische Studio 3DClouds einen echten Überraschungskandidaten ins Rennen um den Titel des spannendsten Arcade-Racers des Jahres. Was auf den ersten Blick wie eine Hommage an glorreiche Formel-Zeiten wirkt, entpuppt sich beim genaueren Hinsehen als ambitionierter Versuch, dem Genre wieder frischen Wind einzublasen – irgendwo zwischen Benzingeruch und Button-Smash.

Der Titel, der noch 2025 für sämtliche Plattformen erscheint will mehr sein als ein Retro-Trip auf vier Rädern. 3DClouds verspricht eine Mischung aus Arcade-Feeling und Tiefgang, bei der nicht nur der Daumen auf dem Gaspedal zählt, sondern auch die richtige Boxenstrategie, der perfekte Reifendruck und der Umgang mit wechselhaftem Wetter. Kurzum: Formula Legends will kein simples Gasgeben – es will, dass du denkst, schwitzt und jubelst.

Von der Pole Position zur Nostalgie

Herzstück des Spiels sind originalgetreue Nachbildungen legendärer Open-Wheel-Rennwagen, die in 16 Modellen und mit satten 112 Lackierungsvarianten glänzen. Dazu gesellen sich 14 fiktiv-historische Rennstrecken – von kurvigen Bergetappen bis hin zu Sonnenuntergangs-Glamour an der Küste – inspiriert von Ikonen wie Spa, Suzuka oder Monza. Letzteres übrigens nur einen Steinwurf vom 3DClouds-Büro entfernt, was den Entwicklern sichtlich als kreative Tankstelle diente.

Doch Formula Legends geht noch weiter: Über 200 fiktive Fahrer mit individuellen Stärken und ikonischen Designs heben das Spiel in Richtung Rennsport-Rollenspiel. „Reifenflüsterer“ und „Regenmeister“ machen nicht nur auf dem Papier Eindruck, sondern eröffnen taktische Finessen im Rennen – wer clever kombiniert, wird belohnt.

Warum Formula Legends mehr ist als nur Arcade

Besonders spannend ist der Story-Modus, der sich durch Epochen des Motorsports wühlt und nostalgische Glanzlichter mit Gameplay-Herausforderungen verwebt. Das Ganze wird durch eine breite Palette an Anpassungsoptionen, Time-Attack-Modus und sogar Modding-Support abgerundet – ein seltener Luxus auf Konsolen.

Francesco Bruschi, CEO von 3DClouds, bringt es auf den Punkt: „Schnell fahren und Spaß haben.“ Doch Formula Legends will nicht nur Spaß, es will Bedeutung – für Veteranen wie Neueinsteiger. Und wer weiß: Vielleicht läutet dieses Spiel tatsächlich die Renaissance des Arcade-Rennsports ein. Verdient hätte es das allemal.

Bereit für den Boxenstopp in die Zukunft?