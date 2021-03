Forspoken – Extended Cut Trailer erschienen

Square Enix zeigt heute eine erweiterte Version des Debüt Trailer zu Forspoken, das derzeit von Luminous Productions für PS5 entwickelt wird.

Spieler übernehmen darin die Rolle von Frey Holland, einer jungen Frau, die ihre magischen Fähigkeiten einsetzen muss, um in der fantastischen und zugleich gefährlichen Welt Athia zu überleben. Frey wird von Ella Balinska verkörpert wird, die am besten für ihre Hauptrolle in Charlie’s Angels (2019) bekannt ist.

Frey steht im Mittelpunkt von Forspoken und erkundet eine unbekannte Welt, in der sie sich heimtückischen Prüfungen stellt, um das Geheimnis Athias zu lüften. Außerdem wurde neues Gameplay aus Forspoken enthüllt, um Spieler*innen einen Blick auf die magische und gefährliche Reise zu gewähren, die ihnen bevorsteht.

Forspoken wird für PlayStation 5 entwickelt und nutzt die gesamte Leistung der Konsole. Es demonstriert die Philosophie von Luminous Productions, ein Spielerlebnis wie nie zuvor zu liefern, welches die neueste Technologie mit Kreativität kombiniert.

Das Spiel wird zeitgleich für PS5 und PC entwickelt und erscheint 2022.