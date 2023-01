Forspoken im Test – Das sagen die internationalen Reviews

„Forspoken ist ein Actionspiel mit Grafiken der nächsten Generation, das uns wegen seines Kampfes und Parkours gefallen hat. Seine beeindruckende visuelle Darstellung wird teilweise von einer Reihe kontroverser Designentscheidungen überschattet: eine „gepunktete“ offene Welt voller Aktivitäten, die Vervollständiger erfreuen mögen, aber seelenlos ist. Die Überblendungen zu Schwarz, die simple Darstellung der Dialoge oder der kurze Stealth-Abschnitt in Folge 3 sind klare Beispiele für altmodisches Design aus einer anderen Zeit. Beseitigt man diese nicht unerheblichen Probleme, ist die Arbeit von Luminous Productions ein bemerkenswertes Produkt, denn der Kampf funktioniert gut und macht sehr viel Spaß, besonders in den Kämpfen gegen Endgegner.“

Fängt man bei den positiven Wertungen an, werden vor allem die komplexen Zaubersprüche und die Battles betont, mit denen man zu den Stärken zurückkehrt, die Square Enix mit Final Fantasy & Co. aufgebaut hat.

Blickt man einmal auf Metacritic , scheiden sich mal wieder Geister an dem Spiel, das aus Sicht der Wertungen sehr breit aufgestellt ist. Von unterdurchschnittlich bis fast perfekt ist hier alles vertreten, womit man sich am Ende wohl ein eigenes Bild von Forspoken machen muss.

