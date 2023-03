Fort Solis – Mars-Thriller für PS5 bestätigt

Die Kernerzählung wird durch zusätzliche Instanzen der Geschichte wie Audioprotokolle, Überwachungsaufnahmen oder vergangene oder gegenwärtige Ereignisse unterstützt. Begleitet werden diese von Videoprotokollen, die von der gesamten Besatzung aufgezeichnet wurden und die Ereignisse vor und vielleicht sogar nach dieser Nacht beschreiben, in der der Alarm in Fort Solis ausgelöst wurde.

Fort Solis möchte ein High-Fidelity-Erlebnis bieten, das den Spieler vollständig in die Besetzung und ihre lange Nacht eintauchen lässt. Mit Auftritten von Roger Clark, Troy Baker und Julia Brown will Fort Solis mit jedem Kapitel Emotionen, Angst, Empathie und vieles mehr vermitteln.

Fort Solis ist ein Singleplayer-Third-Person-Thriller, der auf dem Mars spielt. Als Reaktion auf einen Alarmruf von einer benachbarten Basis kommt der Protagonist Jack in dem dunklen und verlassenen Fort Solis an. Mit bevorstehenden Sturmwarnungen begibt er sich hinein, um Kontakt aufzunehmen. Als die Nacht jedoch länger wird, eskalieren die Ereignisse, geraten außer Kontrolle und das Geheimnis, was mit der Crew passiert ist, beginnt sich zu offenbaren. Die Stürme kommen und schränken Jacks Flucht ein, da er versucht, bis zum Morgengrauen durchzuhalten.

