Fort Solis – Sci-Fi Thriller auf dem Mars erscheint im August

Der kommende Sci-Fi Thriller Fort Solis von Dear Villagers, Fallen Leaf und Black Drakkar Games erscheint am 22. August für PS5. Mit an Bord ist Videogame-Actor Troy Baker, der in die Rolle von Wyatt Taylor schlüpft.

In Fort Solis erhält man einen Hilferuf von einer benachbarten Basis, zu der sich der Protagonist Jack aufmacht. Auf dem Weg dahin kündigen sich Sturmwarnungen an, dennoch versucht er Kontakt aufzunehmen. Als jedoch die Nacht hereinbricht, eskalieren die Ereignisse, geraten außer Kontrolle und das Rätsel um das Schicksal der Besatzung beginnt sich zu lösen. Die Stürme ziehen auf und Jacks Flucht, die er bis zum Morgengrauen durchzuhalten versucht, wird immer schwieriger.

Die Basis von Fort Solis wurde über und unter der Erde errichtet und umfasst eine Vielzahl von Standorten, jeder mit seinen eigenen ober- und unterirdischen Ebenen. Die Spieler können die isolierte, sturmgepeitschte Oberfläche erkunden, die unheimlichen, lichtlosen Wartungstunnel oder die vielen Abteilungen, die Fort Solis täglich am Laufen halten, wie Technik, Medizin und Kommunikation.

Während sich die Geschichte um sie herum entfaltet, können die Schauplätze erneut besucht und erkundet werden, um zusätzlichen Kontext zu erhalten, oder sie dienen als Kulisse für das Schicksal, das Jack stündlich erwartet.

Fort Solis wird eine High-Fidelity-Erfahrung

Fort Solis will ein High-Fidelity-Erlebnis bieten, das den Spieler vollständig in die Besetzung und ihre lange Nacht eintauchen lässt. Mit Auftritten von Roger Clark, Troy Baker und Julia Brown will Fort Solis in jedem Kapitel Emotionen, Angst, Empathie und vieles mehr vermitteln. Dank der Unreal Engine 5 möchte man zudem ein visuelles Highlight abliefern.

Ein paar neue Eindrücke zu Fort Solis liefert der aktuelle Trailer.