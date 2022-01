Fortnite Battle Royale – Neues Update bringt Tilted Towers und Klombos

Für Fortnite Battle Royale steht ein neues Update bereit, mit dem nun auch Tilted Towers und Klombos zur Verfügung stehen. Das Update V.19.10 führt euch damit an einen altbekannten Ort und lässt eine neue legendäre Kreatur auf die Insel los.

Durch das langsame Auftauen der Insel werden auch zahlreiche Orte wieder zugänglich. Einer davon sind die bekannten Tilted Towers mit dem ikonischen Uhrenturm. Fans können erneut die Wohnungen durchsuchen, in den Restaurants vorbeischauen und Kämpfe im unterirdischen Parkhaus austragen – einschließlich dem Büro von No Sweat Insurance, das immer einen Besuch wert ist.

Neben der Rückkehr der Tilted Towers lassen sich ab sofort auch Klombos auf der Insel finden, riesige Kreaturen, die im Kampf hilfreich zur Seite stehen können. Sofern die Kreaturen nicht gerade gereizt werden, ist es möglich, auf sie hinaufzuklettern, um durch das Blasloch in die Luft geschleudert zu werden. Zusätzlich zu der praktischen Möglichkeit, in die Luft geschleudert zu werden, schnaufen Klombos auch nützlich Gegenstände aus, wenn sie mit beispielsweise Klombeeren gefüttert werden, die an kleinen Büschen auf der Insel gepflückt werden können.

Weitere Inhalte des neuen Updates sind die Rückkehr des Granatwerfers aus dem Tresor mit überarbeiteter Reaktionszeit sowie eine Anpassung des Emotes „Krönender Erfolg“, damit die korrekte Anzahl an Siegen gezeigt wird.

Alle Infos und Details zum neuen Update, inklusive einer Liste der jüngsten Hotfixes, gibt es im offiziellen Blog-Beitrag.