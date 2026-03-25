Fortnite: Wenn die Cashcow hustet, bricht das Live-Service-Dogma

Epic Games entlässt über 1.000 Mitarbeiter, obwohl „Fortnite“ weiterhin die Konsolen-Charts dominiert. CEO Tim Sweeney rechtfertigt den Schnitt mit Ausgaben, die die Einnahmen massiv übersteigen. Vorsorglich werden beliebte Spielmodi eingestellt, aber das ist längst kein nur Fortnite-Problem.

Das Ende der grenzenlosen Verbrennungsrate

Epic Games streicht rund 16 Prozent der Belegschaft, denn laut dem gestrigen Blogpost steht ein Rückgang des Spieler-Engagements seit Anfang 2025 den explodierenden Betriebskosten gegenüber. Trotz eines Umsatzes von 6,01 Milliarden Dollar im Jahr 2025 verbrennt das Studio mehr Geld, als es einnimmt. Das Management hat sich schlicht verkalkuliert oder die Marktsituation aus den Augen verloren. Etwas, das Anleger ganz sicher nicht hören wollen.

Sweeney investiert Unsummen in den Rechtsstreit gegen Apple und den verlustreichen Epic Games Store. Während Analysten von Circana bestätigen, dass „Fortnite“ auf PlayStation und Xbox immer noch die höchste monatliche Aktivität aufweist, sinkt die durchschnittliche Spielzeit pro Nutzer. Die Spieler sind zwar da, aber sie bleiben kürzer und zahlen seltener. Das reicht nicht mehr, um den Apparat zu füttern.

Künstliche Intelligenz spielt laut Studio-Statement keine direkte Rolle bei den Entlassungen. Sweeney betont, KI diene lediglich der Produktivitätssteigerung der verbleibenden Entwickler. Es ist die übliche Rhetorik: mehr Output mit weniger Köpfen. Die entlassenen Mitarbeiter erhalten Abfindungspakete, doch das Signal an die Industrie ist verheerend. Wenn der absolute Marktführer bei minimal sinkenden Spielzeiten sofort das Tafelsilber verkauft, brennt die Hütte lichterloh.

Ein Geschäftsmodell, das bei sechs Milliarden Dollar Jahresumsatz kollabiert, ist kein Pech, sondern systemisches Management-Versagen. Und das ist nicht nur bei Epic Games zu sehen. Sony betreibt derzeit ebenfalls aktive Sterbehilfe an Studios, deren Live-Service-Versuche an der Realität zerschellt sind – ein Schicksalsschlag für alle, die dachten, man könne Erfolg einfach am Reißbrett erzwingen.

Der Kollaps des Live-Service-Dogmas

Die Krise bei Epic Games ist keine isolierte Randnotiz. Sie ist das Eingeständnis, dass die Ära des endlosen Wachstums im Live-Service-Sektor vorbei ist. Wenn „Fortnite“, das digitale schwarze Loch für Freizeit, nicht mehr genug abwirft, um 1.000 Gehälter zu decken, bricht das Fundament der modernen Spielefinanzierung weg. Die Branche hat sich darauf verlassen, dass ein paar Giganten den Markt stabilisieren. Nun wackelt der größte von ihnen.

Analysten warnen bereits: Die Top 10 der Live-Service-Games beanspruchen fast die Hälfte der gesamten Spielzeit auf Konsolen. Der Markt ist gesättigt, die Zeit der Nutzer ist endlich. Wer jetzt noch versucht, das „nächste Fortnite“ zu bauen, handelt fahrlässig. Epic Games hat versucht, gleichzeitig den Store-Krieg gegen Steam zu führen, das mobile Ökosystem zu sprengen und ein Metaverse zu errichten. Man hat sich schlicht übernommen.

Die Leidtragenden sind wie immer die Entwickler, die den Preis für den Größenwahn der Führungsetage zahlen. Sweeney gibt zu, dass man „signifikant mehr ausgibt, als man einnimmt„. Das ist keine wirtschaftliche Herausforderung, das ist die Definition von schlechter Planung. Dass man nun „effizienter“ werden will, ist nur das Codewort für den Rückzug auf das Nötigste. Die Goldgräberstimmung ist endgültig vorbei.

Wer bei sechs Milliarden Dollar Umsatz die Reißleine ziehen muss, hat nicht zu wenig Geld, sondern zu viel Realitätsverlust.