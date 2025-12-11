Fortnite x South Park: Dataminer finden Hinweise auf eigenes Mini Pass-Event

Wenn Fortnite etwas kann, dann Popkultur-Momente bündeln, die sonst nie nebeneinander existieren würden. Nach den Simpsons verdichten sich nun die Hinweise, dass South Park das nächste große Crossover im Battle Royale wird, und laut Datamining sogar ein eigener Mini Pass geplant ist. Die aktuellen Funde sind klarer als alles, was es bisher zu diesem Gerücht gab.

Mini Pass statt Battle Pass

Dataminer berichten, dass Epic Games an einem separaten Event Pass arbeitet, der sich thematisch komplett um South Park dreht. In der Community nennt man dieses Format „Mini Pass“ – ein kleineres, abgeschottetes Progressionssystem mit eigenen Belohnungen. Laut den Funden soll es neben der kostenlosen Stufe auch ein Premium-Tier geben.

Passend dazu wurden Asset-Hinweise auf ein alternatives Fahrzeug entdeckt. Vieles deutet auf den ikonischen, etwas klapprigen gelben Schulbus der Serie hin. Dass Fortnite solche kosmetischen Events in ein größeres Themenpaket integriert, ist seit Chapter 7 Standard, und genau dort könnte Epic das nächste Highlight platzieren.

South Park looks to have a mini pass!



– Codenamed HoneyFiber (Kenny boss drops an item codenamed HoneyFiber_Incident)

– Will have a premium tier

– Will have a unique battle bus pic.twitter.com/HbimEprlZy — Wenso (@Wensoing) December 11, 2025

Welche Charaktere sind realistisch?

Spannend ist die Frage nach spielbaren Figuren. Die bisherigen Hinweise deuten darauf hin, dass Kindercharaktere wie Stan, Kyle, Cartman oder Kenny – ähnlich wie bei der Simpsons-Kollaboration – platziert werden könnten. Das löst das alte Größenproblem, das Fortnite bei Crossover-Events regelmäßig hat: Skins müssen ungefähr gleich hoch sein, um das Spielgefühl fair zu halten.

Welche Charaktere letztlich umgesetzt werden, ist noch offen. Plural-Hinweise im Code sprechen allerdings eher für ein kleines Ensemble statt einer Einzelveröffentlichung.

Chapter 7 hat Fortnite mit der Hollywood-Map und dem aktuellen Collab-Tempo neu aufgestellt. Kill Bill, Back to the Future, Ninjago, Blackpink – Epic feuert im Moment eine Kooperation nach der anderen raus. South Park reiht sich nicht nur logisch ein, sondern bringt einen anderen Ton mit: satirisch, politisch, konfliktreich. Genau das könnte Fortnite frischen Reiz geben, ohne das Spielgefühl selbst zu verändern.

Sollte sich der Leak bestätigen, stellt sich nur noch eine Frage: Wie weit wird Epic gehen, wenn eine der provokantesten Marken der TV-Geschichte plötzlich Teil seines Multiversums wird?