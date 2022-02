Fortnite x Uncharted – Outfits & mehr im Crossover

In der nächsten Woche kann man sich wieder auf ein spannendes Crossover in Fortnite freuen, diesmal mit thematischen Items aus Uncharted von Naughty Dog.

Nathan Drake und Chloe Frazer machen sich hier auf den Weg, um ihre Erfahrungen als Schatzjäger einzubringen und auf der Insel nach ganz besonderem Loot zu suchen. Für alte Hasen im dem Geschäfts dürfte das jedoch kein Problem darstellen.

Dazu erhält man das Nathan Drake-Outfit im Standardstil, der auf dem neuen Kinofilm basiert, plus den Stil, der Nathan in Uncharted 4: A Thief’s End bevorzugte. Für die berüchtigte Meisterdiebin Chloe Frazer ist die Insel ebenfalls ein wahrer Goldschatz. Chloes Outfits umfassen ebenfalls die auf dem Film basierenden Standard- und No-Jacket-Stile, sowie jenes, welchen sie in Lost Legacy kleidete.

Zusätzlich zum Nathan Drake-Outfit und Chloe Frazer-Outfit (+ Chloe’s Pack Back Bling) können Spieler die folgenden Uncharted-Set-Accessoires mitnehmen:

Säbelspitzhacke aus zweiter Hand: Der Tetanus ist genauso einschüchternd wie die Klinge.

Parashurama Axt Spitzhacke: Noch schärfer als es aussieht.

Tagebuch-Emote: Lass mich das einfach aufschreiben

Wenn ihr euch auf der Insel genug umgeschaut habt, könnt ihr euch passend gekleidet auf die Suche nach den Schätzen machen, um mit Spitzhacke & Co. bewaffnet die wertvolle Beute zu sichern.

Die neuen Items und Outfits werden ab dem 17. Februar 2022 verfügbar sein. Eine Vorschau darauf gibt es im nachfolgenden Video: