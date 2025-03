Forza Horizon 5 auf der PS5: Microsoft-Konto-Pflicht sorgt für Stirnrunzeln

Die Frage bleibt also: Ist es wirklich ein Fortschritt, wenn der Zugang zu einem Spiel von der Existenz und Erreichbarkeit eines Drittanbieter-Kontos abhängt? Oder sollten Gamer in Zukunft darauf achten, dass ihre gekauften Spiele auch ohne externe Validierung spielbar bleiben? Die Antwort darauf werden wir wohl erst finden, wenn der erste dieser Dienste den Stecker zieht. Aber dann ist es zu spät.

Dass solche Maßnahmen nicht immer gut ankommen, hat Sony erst kürzlich mit Helldivers 2 gelernt. Nachdem die PC-Community empört auf die plötzlich eingeführte PSN-Pflicht reagierte, ruderte das Unternehmen hektisch zurück . Microsoft ist immerhin von Anfang an offen mit dieser Anforderung umgegangen – was die Situation aber nicht unbedingt weniger nervig macht.

