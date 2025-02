Forza Horizon 5: Auf der PS5 Pro besser als auf der Xbox?

Die Tatsache, dass ein Xbox-Titel ausgerechnet auf der PS5 Pro sein volles Potenzial entfaltet, ist mehr als nur ein kurioser Zufall. Es zeigt, dass Microsoft ernst macht mit seinem Multi-Plattform-Kurs. Und wer weiß? Vielleicht läuft auch Indiana Jones and the Great Circle auf der PS5 Pro besser als auf einer Xbox Series X. Ein seltsamer Gedanke – aber einer, der mit der aktuellen Strategie von Microsoft gar nicht so abwegig ist. Alleine durch die jüngsten Updates erhalten PS5-Spieler von Anfanb an ein besseres Erlebnis .

Ein Xbox-Spiel läuft auf der PS5 Pro am besten? Klingt absurd, könnte aber Realität werden! Wie ein Blogbeitrag zur kommenden Forza Horizon 5-Veröffentlichung am 29. April enthüllt, wird das Open-World-Rennspiel auf Sonys neuer High-End-Konsole mit spürbaren Verbesserungen glänzen. Und das dank der vollen Unterstützung von Xbox Game Studios.

