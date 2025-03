Forza Horizon 5 auf PlayStation 5: Ein Vorbesteller-Hit – und ein Weckruf an Sony

Manchmal geschehen Dinge, die eigentlich unmöglich sein sollten. „Forza Horizon 5„, ein Rennspiel aus dem Hause Microsoft, dominiert derzeit die Vorbestellercharts der PlayStation 5. Ja, richtig gelesen: Ein Spiel, das ursprünglich als Aushängeschild der Xbox galt, sorgt nun ausgerechnet auf Sonys Plattform für Furore.

Die Zahlen sprechen für sich: In Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und sogar in Brasilien führt „Forza Horizon 5“ die Vorbestellerlisten im PlayStation Store an. Selbst in Deutschland steht das Open-World-Rennspiel auf Platz 1. Noch beeindruckender wird das Ganze, wenn man sich die Verteilung der Editionen ansieht: In Deutschland belegt „Forza Horizon 5“ derzeit die Plätze 1, 2 und 7, in Großbritannien und Portugal? Das gleiche Bild mit Platz 1, 3 und 8. Sony kann dabei nur zusehen, wie ein Xbox-Spiel die eigene Plattform erobert.

Sony und Arcade-Racer: Ein verschenktes Potenzial

Diese Entwicklung sollte bei Sony alle Alarmglocken schrillen lassen. Die Nachfrage nach Arcade-Racern ist offensichtlich riesig, doch Sony hat sich in den letzten Jahren weitgehend aus diesem Genre zurückgezogen. Dabei gibt es mit „MotorStorm“, „DriveClub“ und „Wipeout“ gleich drei starke Marken im Portfolio, die man nur aus dem Tiefschlaf holen müsste.

„MotorStorm“ stand einst für brachiale Offroad-Rennen mit zerstörerischer Physik, „DriveClub“ hätte mit der heutigen Technik ein grandioses Comeback verdient, und „Wipeout“? Nun ja, ein neues „Wipeout“ würde nicht nur Nostalgiker glücklich machen, sondern auch im modernen eSports-Bereich eine Nische füllen.

Ein kleiner Denkzettel für Sony

„Forza Horizon 5“ erscheint offiziell am 29. April 2025 für die PlayStation 5, und bis dahin dürften die Vorbestellerzahlen weiter steigen. Dass sich die aktuellen Verkaufscharts dabei auf die digitale Version im PlayStation Store beziehen, macht die Sache nur noch kurioser. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass ein Xbox-Vorzeigetitel Sonys Marktplatz dominiert?

Vielleicht ist das genau der Tritt in den Hintern, den Sony braucht. Arcade-Racer haben immer noch eine riesige Fangemeinde – man müsste ihnen nur mal wieder einen Grund geben, begeistert zu sein. Ob das nächste PlayStation-Event die Wiederauferstehung von „MotorStorm“, „DriveClub“ oder „Wipeout“ bringt? Vermutlich nicht, aber die Spieler würden es Sony sicher nicht übel nehmen.