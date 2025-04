Forza Horizon 5 auf PS5: Der Moment, in dem Sony endgültig die Kurve verpasst

Es ist ein Szenario, das vor wenigen Jahren noch wie ein schlechter Scherz klang: Microsoft bringt „Forza Horizon 5“ auf die PlayStation 5. Und während PS5-Besitzer jubelnd in den virtuellen Sonnenuntergang Mexikos brettern, bleibt Sony am Straßenrand zurück – mit leeren Händen und einem fragenden Blick in den Rückspiegel. Der erfolgreichste Open-World-Racer der letzten Dekade landet ausgerechnet auf der Konkurrenzplattform – und zeigt Sony in aller Deutlichkeit, wie moderner Arcade-Racer aussieht. Was früher als Genre-Spielerei galt, ist längst ein Prestigeprojekt – nur ohne Sony.

Microsoft überholt Sony – in Sonys Garage

„Forza Horizon 5“ ist kein kleines Nebenprojekt, das zufällig auf der PS5 parkt. Es ist ein Genre-Primus, gefeiert von Kritikern, geliebt von Fans – und nun auch für ein Sony-Publikum verfügbar, das bislang nur zwischen steifen Gran Turismo-Rennen oder längst vergessenen Arcade-Highlights wie „MotorStorm“ wählen konnte. Der Clou: Microsoft liefert keinen müden Port, sondern ein poliertes Paket mit Vollausstattung. Umfangreich, technisch top, spielerisch überzeugend.

Und das kommt an. Mit einem Metascore von 92 und Lobeshymnen von internationalen Magazinen wird „Forza Horizon 5“ auch auf der PS5 zur Referenz für Arcade-Racer. Die Botschaft ist klar: Sony ist in diesem Segment abgehängt – und das ausgerechnet von einem direkten Rivalen.

Der Arcade-Racer als Sony-Baustelle

Sony hat das Arcade-Racer-Genre in den letzten Jahren konsequent ignoriert – oder schlimmer: systematisch aufgegeben. „Destruction AllStars“? Ein uninspirierter Desasterkurs, der trotz aufwendigem Marketing verpuffte wie ein schlechter Stunt. „ModNation Racers“? Einst ein ambitionierter Mario Kart-Killer mit Strecken-Editor, heute vergessen. Und „Gran Turismo 7“? Eine technische Simulation ohne Herz für spontane Freude – für Puristen sicher interessant, aber weit entfernt vom Gefühl eines „Forza Horizon“, das schon beim Menübildschirm Lust auf das nächste Abenteuer macht.

Und dann wäre da noch „DriveClub„. Sonys letzte ernsthafte Arcade-Racer-Hoffnung, die sich trotz anfänglicher Probleme zu einem beliebten Titel mit aktiver Community entwickelte – nur um später unrühmlich eingestampft zu werden. Kein Reboot, kein Nachfolger, nicht einmal ein würdiger Abschied. Statt das Potenzial auszubauen, ließ Sony das Projekt einfach verrosten. Ein Fehler, den man heute deutlicher denn je spürt.

Nach The Crew Motorfest glänzt nun auch Forza Horizon 5 auf der PS5 … und Sony schaut nur zu

The Crew Motorfest & Forza: Zwei Weckrufe, ein Schweigen

Und Microsoft dreht seine Runden längst nicht allein. Ubisoft hat mit „The Crew Motorfest“ eindrucksvoll bewiesen, dass das Arcade-Racer-Genre lebt – technisch stark, spielerisch clever, mit einer klaren Zielgruppe im Blick. „Forza Horizon 5“ legt jetzt noch eine Schippe drauf: größer, lauter, besser. Zwei aktuelle Genre-Hits, beide nicht von Sony. Statt selbst ins Rennen zu gehen, lässt Sony die Konkurrenz ungestört am eigenen Anspruch vorbeiziehen. Und das von einem Konzern, der sich gerne als Innovationstreiber der Branche inszeniert – ein Widerspruch, der langsam peinlich wird.

Sony hat sicherlich die Mittel, das Talent und das Netzwerk, um in diesem Genre mitzumischen. Aber offenbar fehlt der Wille. Kein Projekt in Sicht, kein Studio, das sich mit Leidenschaft diesem Thema widmet. Und währenddessen besetzen Microsoft, Ubisoft & Co. eine Nische, die nie eine war. Es ist eine etablierte Stufe des Rennspielmarkts: Open World, maximaler Fahrspaß, niedrigschwelliger Einstieg – verbunden mit markanter Präsentation.

Sony, gib endlich Gas!

Es braucht kein weiteres „Gran Turismo“, kein grafisch aufpoliertes Simulationsmonster, das nur mit Lenkrad Spaß macht. Es braucht einen Titel, der Fahrspaß in den Mittelpunkt stellt – mit Persönlichkeit, mit Witz, mit Tempo. „Forza Horizon 5“ ist ein Geschenk für PS5-Spieler, aber ein Tritt in Sonys Schienbein. Wenn selbst Microsoft beginnt, seine besten Titel auf der PS5 zu veröffentlichen, dann ist das kein Zugeständnis – es ist eine Machtdemonstration.

Sony kann das Ruder noch rumreißen. Doch dazu muss man sich an Projekte wie „DriveClub“ oder „MotorStorm“ erinnern – nicht, um in Nostalgie zu schwelgen, sondern um zu erkennen, was man hatte und leichtfertig aufgegeben hat. Was fehlt, ist nicht das Talent – sondern der Mut, es nochmal zu versuchen. Und zwar richtig.