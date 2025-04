Forza Horizon 5 auf PS5 Pro: Wenn die Sonne über Mexiko im 60-FPS-Rausch untergeht

Was passiert, wenn man ein Xbox-Vorzeigespiel auf eine PlayStation bringt – und es dort besser läuft? Genau das liefert die PS5 Pro mit Forza Horizon 5, das nun offiziell das vielleicht beeindruckendste Konsolenrennspiel überhaupt ist. Ja, richtig gelesen – Forza Horizon ist jetzt auf PlayStation. Und die PS5 Pro macht daraus beinahe ein Showcase für Sonys neue Hardware.

Wenn 60 FPS plötzlich auch hübsch aussehen

Die Portierung stammt vom Spezialisten Panic Button, der sich einmal mehr als Zaubermeister bewiesen hat. Im Performance-Modus der PS5 Pro erleben wir eine Welt, in der sich detailliertes Laub durch die mexikanische Wüste windet – lebendig, scharf und mit sichtbar weniger Pop-in als auf der Basis-PS5. So das Ergebnis von Digital Foundry. Die Qualität nähert sich hier dem, was der Qualitätsmodus auf der Standard-PS5 zeigt – allerdings mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde. Ein seltenes, fast schon unverschämtes Upgrade, das man in dieser Form nicht erwartet hätte.

Raytracing gibt es obendrauf. Zumindest teilweise: Selbstreflexionen des eigenen Fahrzeugs bringen im Qualitätsmodus der PS5 Pro ein zusätzliches visuelles Sahnehäubchen – subtil, aber existent. Ein Feature, das auf der normalen PS5 fehlt und selbst auf der Xbox Series X nur eingeschränkt vorhanden ist. Dazu kommen stabile Framerates in allen Modi und native 4K-Auflösung, sofern man nicht gerade im Fotomodus unterwegs ist – denn der crasht auf der Pro im Qualitätsmodus zuverlässig das Spiel. Ein ärgerlicher Bug, aber wohl behebbar.

Ein weiterer PS5 Pro Vorzeigetitel

Die Unterschiede zwischen PS5 und PS5 Pro sind nicht revolutionär, aber doch auffällig. Die erhöhte Laubdichte, weniger Pop-in und mehr Schärfe bei hoher Geschwindigkeit machen ausgerechnet den Performance-Modus zur besten Wahl – ein bemerkenswerter Rollentausch, denn normalerweise geht mit höherer Framerate auch der Detailgrad baden. Nicht so hier.

Forza Horizon 5 ist immer noch das ultimative Open-World-Rennspiel – groß, wunderschön, inhaltsreich. Doch der heimliche Star ist jetzt nicht mehr nur Mexiko, sondern Sonys PS5 Pro. Wer das Beste aus dem Spiel herausholen will, fährt künftig PlayStation.

Ironie der Geschichte: Das beste Konsolenerlebnis für Forza Horizon 5 – einem waschechten Xbox-Titel – gibt’s nun auf einer PlayStation. Microsoft dürfte schmunzeln. Oder nervös mit dem Controller spielen. Die ersten Reviews zu Forza Horizon 5 untermauern diesen Erfolg.