Forza Horizon 5 erobert die PS5 – und zeigt Sony in den Reviews, wie Fun-Racer heute gehen

Microsoft bringt Forza Horizon 5 auf die PlayStation 5 – ein Satz, den man noch vor wenigen Jahren für völlig absurd gehalten hätte. Und doch ist er Realität. Das einstige Aushängeschild der Xbox-Rennspielszene rast diese Woche mit Vollgas auf die PS5 – und zwar nicht als lahmer Port, sondern in Hochglanzlackierung, mit ordentlich PS unter der Haube und einem prall gefüllten Kofferraum voller Content. Die internationalen Reviews? Überwältigend. Die PS5-Spieler? Können sich auf ein verdammt gutes Rennspiel freuen. Und Sony? Sollte langsam ins Grübeln kommen.

Denn was Playground Games hier liefert, ist mehr als nur ein „ganz nettes Open-World-Racerchen“. Forza Horizon 5 ist eine massive Liebeserklärung an Autos, Mexiko und das pure Gefühl von Freiheit hinter dem Steuer. Kein Simulationszwang, keine bierernste Menü-Ödnis, sondern: Motor an, Gaspedal durchdrücken, ab ins Chaos.

Die Kritiker überschlagen sich – zurecht

TrueAchievement feiert das Spiel als „wunderschön, kreativ und abwechslungsreich“, mit einem Auszeichnungssystem, das Erfolgsjäger monatelang fesseln soll. Fantastisches Handling, spannende Events und ein riesiger Fuhrpark machen Forza Horizon 5 laut dem Review „wohl zum besten Spiel der Serie bisher“. Klare 10 von 10 Punkten – da bleibt wenig Spielraum für Diskussionen.

Auch Press Start Australia zeigt sich begeistert: Zwar sei das Spiel in vielen Aspekten „iterativ“, doch es biete ein fast makelloses Open-World-Erlebnis – ein Spiel, das genau weiß, was seine Fans wollen, und es ihnen mit einem Grinsen serviert. Das Mexiko-Setting sei mehr als nur Kulisse: eine „interaktive Postkarte“ für Auto-Fans, gespickt mit Events, Rennen und Herausforderungen. 9.5 von 10 Punkten sprechen eine klare Sprache.

Nicht alles ist glänzender Chrom

Etwas verhaltener äußert sich The Telegraph: Zwar wird das Spiel für seine Detailverliebtheit und seinen Content-Reichtum gelobt, doch gleichzeitig kritisieren sie eine gewisse Reizüberflutung. Zu viele XP, zu viele Icons, zu viele Events – das kann überfordern, besonders Einsteiger. Trotzdem: 8 von 10 Punkten und ein klarer Daumen nach oben.

Der aktuelle Metascore liegt bei satten 92. Für ein Spiel, das bereits 2021 erschienen ist, ein bemerkenswerter Wiedereinstand – vor allem auf einer Plattform, die bislang von Sony dominiert wurde.

Sony, wach auf!

Was bleibt, ist eine offene Frage: Wann bringt Sony mal wieder einen eigenen Fun-Racer? Seit dem ModNation Racers-Debakel ist es still geworden. Gran Turismo ist zu steif, Destruction AllStars war ein Witz – und das Genre? Längst an die Konkurrenz verloren.

Forza Horizon 5 ist mehr als nur ein PS5-Port. Es ist ein Weckruf. Einer mit röhrendem Motor und quietschenden Reifen.