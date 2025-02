Forza Horizon 5 für PS5 erscheint im April – Premium Edition und Vorabzugang

Für PS5-Spieler, die „Forza Horizon 5“ in seiner vollen Pracht erleben möchten, bietet sich die Premium Edition also als ideale Wahl an.

„Forza Horizon 5“ bietet nicht nur die offene Welt zum Erkunden, sondern auch ein tiefgehendes Kampagnensystem. Spieler können sich auf Hunderte von Herausforderungen freuen, die für ihre Leidenschaft für Geschwindigkeit und Abenteuer belohnen. Die Geschichte wird von neuen Charakteren getragen, und die Horizon Story-Missionen bieten zahlreiche Wendungen. Aber das ist noch nicht alles: Das Spiel kommt mit dynamischen Wetterereignissen und einer sich ständig entwickelnden Welt. Mexikos Jahreszeiten verändern sich jede Woche, was das Spielerlebnis immer wieder frisch und spannend hält. Wer also glaubt, das Spiel je „durchgespielt“ zu haben, wird mit jedem neuen Wetterphänomen und jeder Saison aufs Neue überrascht.

„Forza Horizon 5“ wurde im Rahmen der Third-Party-Initiative von Xbox angekündigt und ist bereits seit November 2021 für die Xbox-Reihe, Xbox One und PC erhältlich und hat sich seitdem zu einem echten Hit entwickelt. Der Titel entführt die Spielenden in die wunderschöne und abwechslungsreiche Welt Mexikos mit lebendigen Wüsten, üppigen Dschungeln, historischen Städten, versteckten Ruinen und unberührten Stränden. Ein wahres Paradies für alle Rennfans und Abenteurer.

Die aufregende Nachricht für PS5-Besitzer: Das hochgelobte Open-World-Rennspiel „ Forza Horizon 5 “ erscheint am 29. April 2025 für die PlayStation 5. Die Fans dürfen sich auf ein intensives Rennerlebnis freuen, das die grenzenlose Freiheit des Fahrens in einer lebendigen, offenen Welt mit spektakulären Fahrzeugen kombiniert.

