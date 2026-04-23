Forza Horizon 5: Millionen Sales auf PS5 beenden Exklusiv-Ära

Der enorme Verkaufserfolg von „Forza Horizon 5“ auf der PS5 zementiert Microsofts Multiplattform-Strategie und macht eine Rückkehr zu klassischen Xbox-Exklusivtiteln zunehmend unwahrscheinlicher. Innerhalb kürzester Zeit erreichte das Rennspiel auf der Konkurrenzplattform Meilensteine, die sonst nur Sonys eigenen Blockbustern vorbehalten sind.

„Forza Horizon 5“ hat sich laut Co-Entwickler Virtuos über 5 Millionen Mal auf der PlayStation 5 verkauft und war damit einer der Top-Seller des Jahres 2025. Diese Zahl ist deshalb so massiv, weil das Spiel zum Zeitpunkt des PS5-Releases bereits Jahre auf dem Buckel hatte und im Game Pass für PC und Xbox quasi „kostenlos“ verfügbar war.

Warum der Erfolg auf der PS5 alles verändert

Dass ein Xbox-Urgestein auf der PlayStation derart einschlägt, ist ein unmissverständliches Zeichen an die Microsoft-Führung. 5 Millionen verkaufte Einheiten zum Vollpreis generieren einen Umsatz, den man durch reine Hardware-Bindung auf der Xbox kaum gegenrechnen kann. Virtuos, die am Hauptspiel und den DLCs maßgeblich an den Fahrzeugmodellen und Biomen mitgearbeitet haben, bestätigen mit diesen Zahlen den Erfolg der Portierung.

„Das Spiel, das für seine atemberaubende Grafik, seine fesselnden Open-World-Umgebungen und seine ausgefeilte Spielmechanik gelobt wurde, setzte neue Maßstäbe im Rennspielgenre.“

Die Hürden zwischen den Plattformen fallen für uns Spieler weiter. Wenn ein technisches Brett wie Forza Horizon 5 – das immerhin für 90 % seiner fotorealistischen Autos und komplexen Schadensmodelle bekannt ist – auf der PS5 so reibungslos performt und gekauft wird, gibt es wirtschaftlich kaum noch Argumente für Exklusivität.

Das Aus für die klassische Xbox-Konsole?

Wenn Microsofts nächste Hardware-Generation tatsächlich eher einem PC ähnelt, verliert die Xbox ihr Alleinstellungsmerkmal als spezialisierte Konsole. Der Erfolg von Forza auf der PS5 zeigt, dass die Marke „Xbox“ als Publisher hervorragend funktioniert, während die Hardware-Sparte unter Druck gerät.

Der Nachfolger profitiert direkt von diesem Erfolg. „Forza Horizon 6“ steht vor der Tür und deuten bereits auf einen Mega-Launch hin. Durch die PS5-Zahlen von Teil 5 ist ein zeitnaher – oder sogar zeitgleicher – Release von „Forza Horizon 6“ auf der PlayStation 5 so gut wie sicher. Microsoft wird es sich schlicht nicht leisten wollen, diese 5 Millionen potenziellen Käufer warten zu lassen.

Während PlayStation-Besitzer endlich Zugriff auf den Genre-König der Open-World-Racer haben, schwindet für treue Xbox-Fans der Grund, an der Hardware festzuhalten. Der „Hype“ um eine Rückkehr zur Exklusivität, wie er in manchen Foren herbeigesehnt wird, dürfte durch diese 5 Millionen verkauften Kopien endgültig begraben sein. Microsoft ist jetzt offiziell ein Multiplattform-Gigant.

Glaubt ihr, dass Microsoft mit der nächsten Hardware-Generation überhaupt noch versucht, gegen Sony anzutreten, oder wird die Xbox am Ende nur noch eine App auf eurer PlayStation sein?