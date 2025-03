Forza Horizon 5 ohne physische Disc-Edition: Nur mit kurzer Lebensdauer auf PS5?

Ob Forza Horizon 5 tatsächlich nur ein kurzes Gastspiel auf der PlayStation geben wird oder ob Microsoft und Playground Games langfristige Lizenzpläne haben, bleibt abzuwarten. Eine physische Edition wäre eine Absicherung für all jene, die das Spiel auch in Zukunft spielen wollen. Doch genau diese Option gibt es nicht – und das lässt bei vielen Fans berechtigte Zweifel aufkommen.

Playground Games bestätigte auf X , dass es keine physische Veröffentlichung geben wird. Damit reiht sich Forza Horizon 5 in die Liste der Xbox-Titel ein, die kürzlich den Sprung auf die PlayStation geschafft haben – darunter Sea of Thieves, Pentiment, Hi-Fi Rush und Grounded , die ebenfalls nur digital erhältlich sind.

Forza Horizon 5 erscheint am 25. April für die PlayStation 5 – allerdings nur digital. Eine physische Disc-Edition ist nicht geplant, was nicht nur Sammler, sondern auch Langzeit-Fans beunruhigen dürfte. Denn die Geschichte zeigt: Forza-Spiele verschwinden oft nach wenigen Jahren aus den Stores.

