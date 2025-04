Forza Horizon 5: PS5-Debüt mit Mega-Modus „Horizon Realms“ und exklusiven Autos

Drei Jahre nach dem ursprünglichen Release brettert Forza Horizon 5 nun endlich auf die PS5 – und das nicht mit angezogener Handbremse, sondern mit einem brandneuen Modus im Gepäck: Horizon Realms. Was auf den ersten Blick wie ein schicker DLC klingt, ist in Wahrheit eine Art „Best-of“ der letzten Jahre – verpackt in ein cleveres Konzept, das vor allem PlayStation-Neulinge glücklich machen dürfte.

Alte Inhalte, neu gedacht: Horizon Realms als Zeitsprung-Modus

Denn „Horizon Realms“ ist keine bloße Wiederholung alter Inhalte, sondern eine kompakte Aufbereitung sämtlicher Live-Service-Inhalte, die Forza Horizon 5 seit 2021 auf Xbox und PC gesammelt hat. Events, Herausforderungen, Story-Schnipsel – alles, was zuvor nur temporär spielbar war, steht nun gebündelt zur Verfügung. Klingt nach viel? Ist es auch! Aber keine Sorge: Der Modus bietet verschiedene Einstiegsmöglichkeiten, damit sich niemand verloren fühlt.

Im Skill-Modus zeigt ihr euer fahrerisches Können, verdient Punkte und klettert die Ranglisten empor. Im Free-Modus dagegen geht es entspannter zu – ihr cruist einfach mit Freunden durch die mexikanischen Landschaften, erkundet neue Orte und entdeckt versteckte Events. Besonders fleißige Fahrer können in jedem Bereich Abzeichen sammeln – wer alle ergattert, schaltet vier exklusive Fahrzeuge frei.

Vier Traumautos warten – wenn ihr genug Gas gebt

Darunter echte Schwergewichte:

2019 Lotus Exige Cup – Leichtgewicht mit Biss.

– Leichtgewicht mit Biss. 2023 Lamborghini Huracan Sterrato – Rallye-Flitzer für den Dreck.

– Rallye-Flitzer für den Dreck. 2024 Lamborghini Revuelto – V12-Power trifft auf Hybrid-Technologie.

– V12-Power trifft auf Hybrid-Technologie. 2022 Hennessy Mammoth 6×6 – Für alle, denen zwei Achsen einfach zu wenig sind.

Einziger Wermutstropfen: Auch auf der PS5 braucht ihr ein Microsoft-Konto, was laut ersten Berichten zu Speicherproblemen führen kann. Ob das zum Showstopper wird, bleibt abzuwarten – aktuell überwiegt der Eindruck, dass Forza Horizon 5 auf Sonys Konsole genau das richtige Update zum richtigen Zeitpunkt bekommt.

Mit Horizon Realms wird der Open-World-Racer nicht nur zugänglicher, sondern auch umfassender als je zuvor. Und für PS5-Spieler fühlt es sich fast so an, als würde ein riesiges Forza-Fest plötzlich vor ihrer Haustür stattfinden – mit Gratis-Autos als Gastgeschenk.