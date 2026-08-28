Forza Horizon 6 auf PS5: Release in 2026 wird extrem eng

Der PS5-Port von „Forza Horizon 6“ lässt weiter auf sich warten und ein Release noch in diesem Jahr wird immer unwahrscheinlicher.

Microsoft-Insider Tom Warren geht mittlerweile ebenfalls davon aus, dass der Rennspiel-Hit erst 2027 auf der Sony-Konsole landet. Offiziell steht das Erscheinungsjahr 2026 zwar noch im Raum, aber die verbleibenden Monate schrumpfen rapide.

Der Grund für die Verzögerung dürfte intern liegen. Entwickler Playground Games zieht aktuell offenbar alle verfügbaren Ressourcen für „Fable“ zusammen, das im Februar 2027 erscheinen soll. Das Fantasy-RPG hat Priorität. Der PS5-Ableger von Forza rutscht dadurch nach hinten.

Strategiewechsel und die Suche nach dem richtigen Zeitfenster

Dazu kommt Microsofts aktuelle Plattformpolitik. Xbox rudert bei Multiplattform-Signalen wieder leicht zurück und zeigt Fremd-Logos in eigenen Trailern spürbar zurückhaltender. Zwar stellte Matt Booty klar, dass bereits angekündigte PS5-Ports wie „Forza Horizon 6“ definitiv kommen. Doch der Kalender für 2026 ist dicht.

I’m not expecting to see Forza Horizon 6 on PS5 in 2026 https://t.co/rpOO47WmF8 — Tom Warren (@tomwarren) August 27, 2026

Der Herbst ist vollgepackt, der November durch den GTA 6-Release blockiert. Ein Release im Dezember macht kommerziell wenig Sinn. Finanziell kann Microsoft auf den Port zwar nicht verzichten – Vorgänger „Forza Horizon 5“ verkaufte sich auf der PS5 schließlich Millionen Mal. Dennoch spricht derzeit vieles für eine Verschiebung ins nächste Jahr.

Einen Abbruch der PS5-Version muss niemand befürchten, dafür ist der Markt schlicht zu lukrativ. Ein Release noch im Jahr 2026 ist realistisch betrachtet aber vom Tisch. Playground Games muss erst Fable fertigstellen. Geduld ist gefragt.