Forza Horizon 6 bringt die Serie nach Japan – größte Spielwelt der Reihe bestätigt

Seit Jahren fordern Fans Japan als Schauplatz, nun wird es Realität. Offiziell angekündigt auf der Xbox-Präsentation zur Tokyo Game Show 2025, zeigte ein erster Teaser Mount Fuji, Neonlichter von Tokio und einige subtile Anspielungen auf die früheren Horizon-Teile. Damit setzt Playground Games ein klares Signal: Dieses Mal geht es wirklich um die „ultimative“ Horizon-Map.

Art Director Don Arceta spricht von einem „natürlichen Fit“: Japan vereine moderne Metropolen, historische Orte und eine extrem vielfältige Autokultur. Ein guter Zeitpunkt sei es auch aus technischer Sicht, denn das Team verfüge nach Forza Horizon 5 über die nötige Erfahrung, um Japan in einem glaubwürdigen Maßstab umzusetzen.

Größte Spielwelt der Reihe

Bestätigt ist bereits, dass Forza Horizon 6 die bislang größte Spielwelt der Serie bieten wird. Tokio mit seinen gestapelten Hochstraßen, die ländlichen Bergregionen und ikonische Orte wie Schreine oder Küstenstraßen sollen in einer zusammenhängenden Map aufgehen. Ziel sei keine 1:1-Kopie, sondern eine spielerisch verdichtete Version, die trotzdem japanische Eigenheiten transportiert.

Kulturelle Authentizität soll dabei nicht auf der Strecke bleiben. Mit Kyoko Yamashita wurde eine Kulturberaterin eingebunden, die sicherstellen soll, dass das Spiel nicht bloß eine Postkarten-Version Japans abliefert. Yamashita betont: „Es geht nicht nur darum, wie es aussieht, sondern wie es sich anfühlt.“

Jahreszeiten, Autokultur und Gameplay-Perspektive

Wie schon in Forza Horizon 4 und 5 spielen Jahreszeiten erneut eine Rolle. Gerade in Japan sind diese ein prägender Teil der Kultur – von Kirschblüten im Frühling bis zu verschneiten Pässen im Winter. Laut Playground Games sollen sie nicht nur optisch, sondern auch atmosphärisch spürbar sein, etwa durch Sounddesign oder kleine Details im Alltag.

Auch die japanische Autokultur selbst wird Teil des Spiels: vom Drifting über Tuning-Szenen bis hin zu Kei-Cars. Offizielle Details zu Fahrzeugen fehlen noch, aber die Richtung ist klar – Forza Horizon 6 will mehr als eine Hochglanzversion von Tokyo Drift sein.

Der Schritt nach Japan war längst überfällig. Die Mischung aus enger Urbanität, dramatischen Landschaften und einzigartiger Autokultur verspricht, Horizon auf ein neues Level zu heben. Wichtig wird sein, dass Playground Games die Balance zwischen Spielspaß und kultureller Tiefe hält, sonst droht ein oberflächliches „Best-of-Japan“. Aber wenn das Team hält, was es andeutet, könnte Forza Horizon 6 tatsächlich das bisher spannendste Kapitel der Reihe werden.

Forza Horizon 6 erscheint 2026 für Xbox und PC, während die PS5-Version später folgt.