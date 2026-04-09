Forza Horizon 6: Entwickler sprechen über Bat-Caves und Mech-Duelle in Japan

Die Gerüchteküche brodelt nicht mehr – sie kocht. Playground Games hat im aktuellen Xbox-Podcast die Katze aus dem Sack gelassen: Forza Horizon 6 erscheint am 19. Mai 2026 und schickt uns nach Japan. Dabei geht es nicht nur um den Asphalt von Tokyo City, sondern um eine vollkommen neue Art, unsere automobile Leidenschaft auszuleben.

Besonders zwei Features stechen heraus: ein extrem tiefgreifender Garagen-Editor und ein Showcase-Event gegen einen Riesenroboter, der bislang nur angedeutet wurde. Jetzt gibt es die ausführlichen Details dazu.

Deine Garage, dein Heiligtum

Bisher waren die Häuser in Forza eher glorifizierte Menüpunkte. Das ändert sich in „Forza Horizon 6“ radikal. Inspiriert durch die Kreativität der Community, die im Vorgänger mit dem EventLab eigene Fotostudios „zweckentfremdete“, liefert das Entwicklerteam nun ein offizielles Tool. Spieler können ihre Garagen und Anwesen bis ins kleinste Detail umbauen.

„Wir haben gesehen, dass Spieler in Horizon 5 angefangen haben, Fotokabinen und Garagen zu bauen, um ihre Autos zu präsentieren. Wir wollten ihnen die volle Kontrolle über den Ort geben, an dem sie ihre Wagen aufbewahren“, erklärt Design Director Torben Ellert.

Das Beste daran: Ob ihr eine staubige Schrauber-Halle oder eine abgedrehte Bat-Cave inklusive Dinosauriern wollt, bleibt euch überlassen. Die Props kosten zwar Ingame-Credits, sind aber von Tag 1 an verfügbar. Wer sich verkauft, erhält den vollen Wert bei der Entfernung zurück. Über den Creative Hub könnt ihr eure „Home-Base“ sogar für Besucher öffnen.

Vom verstaubten Hinterhof bis zur High-Tech-Bat-Cave: Der neue Editor lässt uns erstmals die volle Kontrolle über unsere Garagen

Showdown gegen Chaser Zero

Ein Detail aus dem Podcast sorgte für Schnappatmung: ein gigantischer Mech. Art Director Don Arceta bestätigte nun, dass es sich um „Chaser Zero“ handelt. Er ist nicht nur Deko, sondern der Star eines Showcases.

„Wir haben den Mech so im Festival platziert, dass er bei jedem Sonnenaufgang das erste ist, was die Sonne trifft. Es ist ein epischer Moment, wenn das Licht auf seinem Visier glitzert“, so Arceta.

In einem der freischaltbaren Events treten wir im Wagen gegen den Koloss an. Es ist genau dieser spielerische Wahnsinn, den wir an der Horizon-Reihe lieben – dieses Mal verpackt in das neonfarbene Japan-Szenario.

„Forza Horizon 6“ schaltet einen Gang zurück – im positiven Sinne. Durch das neue Progressions-System starten wir als Tourist in langsamen C-Klasse-Wagen und müssen uns erst beweisen. Gepaart mit der Möglichkeit, die Welt nach seltenen „Aftermarket Cars“ zu durchforsten und sein Zuhause individuell zu gestalten, wirkt das Spiel deutlich entschleunigter und belohnender als der direkte PS-Overkill der Vorgänger.

Der Fokus auf die aktuelle Konsolengeneration erlaubt Details, die vorher undenkbar waren. Die Kombination aus Urban-Racing in Tokio, tiefem Customizing und skurrilen Mech-Duellen ist genau die Frischekur, die die Serie nach dem (zugegeben fantastischen) Mexiko-Ausflug brauchte.

Werdet ihr mehr Zeit auf der Straße oder im Garagen-Editor verbringen? Und was ist euer Plan: Realistische Werkstatt oder totaler Deko-Wahnsinn?