Forza Horizon 6: Insider konkretisiert Release – früher als viele denken

Playground Games hält sich weiter auffällig bedeckt, doch aus der Gerüchteküche kommt erneut Bewegung. Ein verlässlicher Brancheninsider hat das Releasefenster von Forza Horizon 6 erneut eingegrenzt, und die Aussage passt exakt zu dem, was hinter den Kulissen schon länger brodelt.

Die aktuelle Lage rund um den verschobenen Release von GTA 6 macht den Kalender 2026 riskanter als gedacht. Wer in diesem Jahr groß raus will, muss sich zwischen Blockbuster-Titanen durchquetschen Für Forza Horizon 6 könnte der Plan klarer nicht sein.

Insider bestätigt: Ziel bleibt das erste Halbjahr 2026

Der bekannte Analyst und Leaker Nate the Hate hat auf X erneut bestätigt, dass Forza Horizon 6 weiterhin für die erste Jahreshälfte 2026 geplant ist. Das sei nicht nur ein neues Gerücht, sondern eine Wiederholung dessen, was Playground Games schon seit Monaten anpeile.

Dass diese Info gerade jetzt erneut hochkocht, ist kein Zufall. Rockstar hat GTA 6 auf den 19. November 2026 geschoben, was sofort die Frage aufwarf: Kippt Microsoft seine eigene Planung, oder bleibt man stur auf Kurs?

Laut dem Insider bleibt Microsoft beim ursprünglichen Plan. Und das ergibt aus strategischer Sicht Sinn: Ein Release zu dicht vor GTA 6 wäre Selbstsabotage. Im Frühjahr dagegen hätte Forza Horizon 6 ein viel saubereres Schaufenster.

Nichts davon ist offiziell. Interne Termine sind bewegliche Ziele, und wenn 2025 oder Anfang 2026 irgendwo der Motor stottert, rutscht die Planung nach hinten. Wer sich also schon ein Datum in den Kalender pinselt, tut das auf eigenes Risiko.

Was wir über Forza Horizon 6 wirklich wissen

Microsoft hat bislang nur wenige harte Fakten bestätigt, aber die klingen ambitioniert:

Setting: Japan , inklusive Tokio und Mount Fuji

, inklusive Tokio und Mount Fuji Größte Karte der Seriengeschichte , dichter bevölkert, vertikaler, urbaner

, dichter bevölkert, vertikaler, urbaner Release zuerst auf Xbox Series X|S und PC , PS5 folgt später

, PS5 folgt später Game Pass Day One

Dazu kommt ein Punkt, der oft übersehen wird. Playground entwickelt parallel weiterhin am Fable-Reboot. Ressourcen müssen also klug verteilt werden, was durchaus Einfluss auf den Zeitplan haben kann.

Auf der Bühne der Tokyo Game Show beschrieb Xbox-Manager Matt Booty das Projekt als „Herzensangelegenheit“ und betonte, wie stark das Team daran arbeitet, Japan authentisch einzufangen. Konkrete Gameplay-Details will Microsoft aber erst 2026 zeigen. Kurz: Die Info-Lage ist dünn, aber nicht leer – und das Timing wirkt zumindest nachvollziehbar.