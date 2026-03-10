Forza Horizon 6: Kampagnen-Struktur und neue Open-World-Systeme im Detail

Playground Games bricht in „Forza Horizon 6“ mit der bisherigen Rollenverteilung. Spieler starten in Japan nicht mehr als gefeierte Superstars, sondern als Touristen ohne Verbindung zum Horizon-Festival. Erst durch das Absolvieren von Qualifikationsevents wird der Zugang zum eigentlichen Festival freigeschaltet. Diese Rückbesinnung auf eine striktere Progression definiert den Kern der neuen Kampagne.

Die Entwickler führen im aktuellen IGN Special das farbbasierte Wristband-System aus dem ersten Teil der Serie vor. Das bedeutet eine klare Trennung der Fahrzeugklassen innerhalb der Festival-Struktur. Wer die prestigeträchtigen Klassen S1, S2 oder R fahren möchte, muss sich durch C-, B- und A-Klassen hocharbeiten.

Während diese Restriktionen für die offiziellen Festival-Rennen gelten, bleibt die Freiheit in der Open World unangetastet. Fahrzeuge hoher Klassen können dort jederzeit genutzt werden, auch wenn sie für den aktuellen Fortschritt im Festival noch gesperrt sind.

Time Attack und Drag Meets

Um die Spielwelt organischer zu gestalten, integriert Playground Games neue Systeme direkt in den Free Roam, die ohne Ladebildschirme oder Lobbys auskommen.

Time Attack: Spieler fahren auf permanenten Rundkursen in der Welt (z. B. Offroad oder Asphalt-Tracks). Das System erkennt die Aktivität automatisch, zeigt Splittimes sowie Deltas an und belohnt jede Runde mit Credits und XP.

Spieler fahren auf permanenten Rundkursen in der Welt (z. B. Offroad oder Asphalt-Tracks). Das System erkennt die Aktivität automatisch, zeigt Splittimes sowie Deltas an und belohnt jede Runde mit Credits und XP. Drag Meets: An drei verschiedenen Drag-Strips in der Welt können sich Spieler per X-Taste in ein Grid einreihen. Synchronisierte Ampelanlagen steuern den Start. Fehlstarts sind möglich und führen zum Abbruch des Versuchs.

Beide Modi nutzen In-World-Leaderboards, die die Top 3 der Community sowie die Zeiten von Freunden direkt in der Spielumgebung anzeigen. Diese Ranglisten werden wöchentlich mit dem Wechsel der Jahreszeit zurückgesetzt.

Link-Skills und Aftermarket-Käufe

Das bekannte Skill-System wird um „Link Skills“ erweitert. Führen mehrere Spieler in räumlicher Nähe dieselbe Aktion aus – etwa Tandem-Drifts oder gleichzeitige Sprünge –, entstehen Link-Versionen der Skills (z. B. Link-Air oder Link-Burnout). Dies soll das Zusammenspiel im Free Roam ohne explizite Gruppenbildung fördern.

Zusätzlich platziert das Spiel „Aftermarket Cars“ direkt in der Welt. Dabei handelt es sich um modifizierte Fahrzeuge, die an Hotspots wie Time-Attack-Kursen geparkt sind. Diese können direkt vor Ort erworben werden, wobei der Preis unter dem des Auto-Show-Neupreises liegt. Das System passt die angebotenen Wagen an das Budget und den Kampagnen-Fortschritt des Spielers an.

Forza Horizon 6 setzt konsequent auf eine Reduzierung der UI-Barrieren. Durch die Verlagerung von XP- und Credit-Gewinnen in den Free Roam (Time Attack, Drag) entfällt der Zwang, für den Fortschritt in instanziierte Events zu laden. Die Progression wird zweigeteilt: Ein klassisch-lineares Festival-Erlebnis trifft auf eine völlig freie, systemisch belohnende Open World in Japan inklusive Tokyo City und Legend Island.

Los geht es im Mai auf Xbox und später in diesem Jahr auf PS5.