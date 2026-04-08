Forza Horizon 6: Komplette Japan-Map enthüllt

Forza Horizon 6 enthüllt die vollständige Japan-Map für den Sommer. Alles zu den 550 Fahrzeugen, neuen Audio-Features und dem Release am 16. Mai 2026.

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Als Inhaber und Managing Director von PlayFront.de prägt Mark Tomson die Vision einer unabhängigen Berichterstattung über die Welt von PlayStation. Sein journalistischer Schwerpunkt liegt auf technischen...
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Playground Games hat die vollständige Weltkarte von „Forza Horizon 6“ veröffentlicht. Das Open-World-Rennspiel erscheint am 16. Mai 2026 für Xbox Series X|S und PC und verspricht das bisher dichteste und vertikalste Areal der Seriengeschichte.

Die Karte umfasst ein breites Spektrum von den verschneiten Gipfeln der Japanischen Alpen bis hin zu den neonbeleuchteten Straßenzügen Tokios. Mit der Enthüllung der Sommer-Karte konkretisieren die Entwickler das Ausmaß des virtuellen Japans.

Besonders auffällig ist die explizite Kennzeichnung als „Summer Season“, was darauf hindeutet, dass die Map-Struktur in „Forza Horizon 6“ – ähnlich wie die bereits vorgestellten Murals der „Art of Driving“-Serie – dynamischen saisonalen Veränderungen unterliegt, die weit über rein optische Effekte hinausgehen könnten.

Von den Alpen bis Tokio

Playground Games bezeichnet die Japan-Karte als ihre bisher „dichteste und vertikalste“. Das bedeutet für Spieler mehr Abwechslung auf engem Raum und eine stärkere Nutzung von Höhenmetern.

  • Urbane Zentren: Die Karte bestätigt weitläufige Stadtgebiete in Tokio, die durch die bereits bekannten Manga-Artworks in Shibuya ihren visuellen Stempel erhalten.
  • Diversität der Biome: Das Spektrum reicht von Hochgebirgspässen (Alps) über ländliche Gebiete bis hin zu Küstenstraßen.
  • Technischer Fokus: Um die Immersion zu steigern, wurden die Lenkanimationen auf bis zu 540 Grad erweitert – ein technisches Detail, das vor allem Sim-Racing-Fans mit Lenkrädern entgegenkommt.

Zum Launch stehen über 550 Fahrzeuge zur Verfügung. Der Fokus liegt klar auf der japanischen Automobilkultur (JDM), ergänzt durch laut Entwickler „völlig neues Engine-Audio“. Dies ist eine direkte Reaktion auf die Kritik an früheren Teilen, bei denen Motorensounds oft als zu generisch empfunden wurden.

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Evolution statt Revolution?

Die Struktur der Karte erinnert stark an das erfolgreiche Konzept von „Forza Horizon 4“, das den Fokus massiv auf die vier Jahreszeiten legte. Während „Forza Horizon 5“ (Mexiko) zwar Biome bot, waren die saisonalen Unterschiede oft marginal.

Mit der Rückkehr zu einer Karte, die sich je nach Saison stark verändert, scheint Playground Games den Wiederspielwert erhöhen zu wollen. Im Vergleich zu „The Crew Motorfest“, das ein sehr kompaktes Hawaii bietet, setzt Forza hier auf schiere Masse und Detailgrad bei den Sound-Assets.

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