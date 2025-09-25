Forza Horizon 6 offiziell angekündigt – Das Festival startet 2026 in Japan

2026 wird für Xbox-Spieler ein ereignisreiches Jahr. Playground Games und Microsoft haben offiziell Forza Horizon 6 angekündigt, und die Location überrascht: Japan. Das kleine Teaser-Video, das früh über den offiziellen Instagram-Account veröffentlicht wurde, deutet auf ein visuell beeindruckendes Setting hin, von neonbeleuchteten Großstädten bis zu idyllischen Landstraßen.

Die Nachricht kam nicht völlig unerwartet. Phil Spencer, Xbox-Chef, hatte bereits vor Monaten einen neuen Forza-Titel für 2026 angekündigt. Dass die Reihe nun nach Japan geht, zeigt, wie Playground Games den Blick auf neue, spannende Umgebungen richtet. Für Fans bedeutet das: Neue Strecken, kulturelle Einflüsse und ein frisches Fahrgefühl, das sich vom sonnigen Mexiko in Forza Horizon 5 deutlich unterscheiden dürfte.

Xbox Game Pass & Play Anywhere: Keine Ausreden mehr

Forza Horizon 6 wird direkt auf Xbox Game Pass verfügbar sein und als Xbox Play Anywhere-Titel erscheinen. Wer also auf Xbox oder PC spielt, kann ohne zusätzliche Kosten auf beiden Plattformen loslegen. Das stärkt nicht nur den Zugang zur Community, sondern signalisiert auch, wie Microsoft langfristig Spielerbindung aufbauen will.

Die Veröffentlichung von Forza Horizon 6 fällt in ein Jahr, das für Microsofts Kernfranchises vollgepackt ist. Neben dem Rennspiel plant Xbox die Veröffentlichung von Gears of War: E-Day, einer Halo CE Remaster und Playground Games’ neuem Fable. Für Fans bedeutet das eine Fülle an hochkarätigen Spielen, aber auch die Herausforderung, den Überblick zu behalten – besonders, wenn man auf mehreren Plattformen unterwegs ist.

Die Entscheidung für Japan als Schauplatz könnte Playground Games die Möglichkeit geben, nicht nur optisch, sondern auch spielmechanisch neue Wege zu gehen. Ob es spezielle Events, einzigartige Fahrzeuge oder kulturell inspirierte Rennen geben wird, bleibt abzuwarten. Forza Horizon 6 wird sowohl für Rennsportfans als auch für Open-World-Liebhaber spannend.

Wer plant, die Strecke von Tokio bis zur ländlichen Idylle Japans selbst zu erkunden? Und wird die PS5 in Zukunft erneut auf Microsofts starke Franchises treffen?

Weitere Infos folgen in Kürze auf dem Xbox Showcase zur Tokyo Game Show.