Forza Horizon 6: „The Art of Driving“ macht japanische Street-Art zum Spielelement

„Forza Horizon 6“ startet am 19. Mai 2026 auf Xbox Series X|S und PC mit einem Fokus auf kultureller Authentizität. Die neue Dokumentationsreihe „The Art of Driving“ stellt neun japanische Künstler vor, deren exklusive Wandgemälde und Manga-Designs die Spielwelt prägen. Während Microsoft das Japan-Setting damit visuell verankert, müssen PlayStation 5-Spieler bis zum Ende des Jahres auf den Release warten.

Der Kerngedanke hinter „The Art of Driving“ ist die Transformation der Rennkulisse in eine interaktive Galerie. Playground Games integriert originale Murals von Künstlern wie Dragon76 und Inko Ai Takita direkt in die Open World von „Forza Horizon 6“.

Murals als Identität des Japan-Settings

Das Studio bricht mit dem reinen Fokus auf Fahrzeugmodelle und rückt die Umgebung durch gezielte künstlerische Kooperationen in den Mittelpunkt. Die Kooperation mit neun japanischen Künstlern dient dazu, die unterschiedlichen Präfekturen des Spiels visuell voneinander abzugrenzen.

Cyberpunk trifft Tradition: Der Künstler Dragon76 kombiniert für sein Mural das Nebuta-Festival mit futuristischen Ouroboros-Symbolen, um die Verbindung von Geschichte und Moderne in der Spielwelt darzustellen.

Der Künstler Dragon76 kombiniert für sein Mural das Nebuta-Festival mit futuristischen Ouroboros-Symbolen, um die Verbindung von Geschichte und Moderne in der Spielwelt darzustellen. Industrielles Erbe: Kazuhisa Uragami nutzt Motive aus der Stahlindustrie Kyushus, um die mechanische Seite der Autokultur mit der Landschaft zu verweben.

Kazuhisa Uragami nutzt Motive aus der Stahlindustrie Kyushus, um die mechanische Seite der Autokultur mit der Landschaft zu verweben. Manga-Kultur in Shibuya: Anstatt generischer Texturen entwarf Inko Ai Takita neun individuelle Charaktere für die Werbetafeln am Shibuya Crossing, die lokale Subkulturen wie „Kogal“ repräsentieren.

Die Kunstwerke sind keine bloße Dekoration. „Forza Horizon 6“ führt ein „Collection Journal“ ein, das Spieler dazu motiviert, die Murals auf der Karte zu finden und zu fotografieren. Damit wird die visuelle Qualität der Umgebung direkt an das Progressionssystem gekoppelt – ein strategischer Schritt, um die Verweildauer in der Open World abseits der Rennen zu erhöhen.

Street-Art-Idee aus The Crew

Die Idee, Street-Art als atmosphärisches Zugpferd zu nutzen, erinnert an „The Crew Motorfest“, das mit ähnlichen lizenzierten Kunstwerken auf Hawaii experimentierte. „Forza Horizon 6“ scheint diesen Ansatz jedoch durch die begleitende Videoserie und die tiefe Verwurzelung in der japanischen Mythologie konsequenter zu verfolgen.

Strategisch ist die Ankündigung des PS5-Releases für „später im Jahr“ das wichtigste Signal. Microsoft nutzt die visuelle Strahlkraft des Japan-Settings, um das Franchise erstmals einem breiteren Publikum außerhalb des eigenen Ökosystems zugänglich zu machen, behält aber das lukrative Release-Fenster im Mai vorerst für die eigenen Plattformen.

Die Kampagne „The Art of Driving“ ist das notwendige Gegengift zu sterilen Open-World-Karten. Dass Playground Games echte Künstler für die Texturen in Shibuya und Kyushu engagiert, wertet die Engine-Leistung optisch massiv auf und bietet für Sammler des Collection Journal einen echten Mehrwert.