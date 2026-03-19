Forza Horizon 6: Tiefgreifendes Upgrade für Fahrzeug-Customization und Garagen-Editor

Playground Games bohrt die Personalisierung in „Forza Horizon 6“ massiv auf und verabschiedet sich vom starren Einheitsbrei bei Anbauteilen. Neben fahrzeugspezifischem Aero-Design und Fenster-Decals steht die Einführung individuell gestaltbarer Garagen im Fokus.

„Forza Horizon 6“ startet mit 550 Fahrzeugen – dem bisher größten Fuhrpark der Seriengeschichte zum Launch. Während die schiere Anzahl beeindruckt, liegt der technische Fokus dieses Mal auf der Qualität der Details, wie der Entwickler gegenüber IGN verrät.

Hierzu wurde jedes einzelne Modell angefasst, um Shader für Scheinwerfer und Rückleuchten auf ein neues Niveau zu heben. Ein neuer refraktionsbasierter Shader sorgt für realistisch wirkende Tiefe und Lichtbrechungen bei Polycarbonat-Abdeckungen, inklusive Regenbogeneffekten bei seitlichem Lichteinfall.

Individualisierung: Ende der „Forza-Aero“-Kritik

Einer der größten Kritikpunkte der Community – die optisch oft unpassenden Standard-Heckflügel und Frontsplitter („Forza Aero“) – wird angegangen.

Fahrzeugspezifische Aerodynamik: Frontsplitter passen sich nun den Karosserielinien des jeweiligen Modells an, statt wie ein Fremdkörper zu wirken.

Frontsplitter passen sich nun den Karosserielinien des jeweiligen Modells an, statt wie ein Fremdkörper zu wirken. Moderne Heckflügel: Ein neuer Schwanenhals-Flügel ersetzt das alte Design; Endplatten sind separat lackierbar oder mit Carbon-Materialien zu versehen.

Ein neuer Schwanenhals-Flügel ersetzt das alte Design; Endplatten sind separat lackierbar oder mit Carbon-Materialien zu versehen. Fenster-Decals: Erstmals seit 2007 können Aufkleber auf Scheiben platziert werden. Die Opazität ist dabei frei regelbar – von transparenten Sonnenblendstreifen bis hin zu komplett blickdichten Designs.

Erstmals seit 2007 können Aufkleber auf Scheiben platziert werden. Die Opazität ist dabei frei regelbar – von transparenten Sonnenblendstreifen bis hin zu komplett blickdichten Designs. Felgen-Setup: Über 100 neue Felgenmodelle ziehen ein. Wichtig für Drifter und Tuner: Vorder- und Hinterachse können nun mit unterschiedlichen Felgentypen bestückt werden.

Forza Editions: Extreme Umbauten statt nur Status-Symbole

Die Forza Editions in „Forza Horizon 6“ gehen deutlich über bloße Performance-Boosts hinaus und präsentieren sich als radikale Umbauten, die im normalen Auto-Show-Menü technisch nicht nachgebaut werden können. Ein prominentes Beispiel ist ein Mazda MX-5, dem ein gewaltiger V10-Motor unter die Haube gepflanzt wurde, wobei die Turbolader nun dort sitzen, wo sich normalerweise die Scheinwerfer befinden. Ebenso extrem zeigt sich der Nissan S-Cargo, der von einem kuriosen Lieferwagen in ein Mittelmotor-Monster mit komplettem Gitterrohrrahmen verwandelt wurde.

Diese Detailtiefe setzt sich konsequent im Innenraum fort. Die Fahrzeugkünstler von Playground Games haben die Geometrie der Modelle aufgebrochen, um modifizierte Spritzwände (Firewalls), sichtbare Schweißnähte und Überrollkäfige mit voll funktionsfähigen Zusatzinstrumenten zu integrieren. Statt der Serienausstattung finden sich hier oft puristische Rennschalen und Einzelsitz-Konfigurationen. Da diese Unikate nicht einfach beim Händler kaufbar sind, steigt ihr Sammlerwert: Spieler müssen sie entweder über Wheelspins gewinnen oder als seltene „Aftermarket“-Entdeckungen direkt in der Spielwelt aufspüren – etwa auf den Einfahrten privater Grundstücke während einer Erkundungstour.

Das neue Eigenheim: Der Garagen-Editor

Die acht kaufbaren Häuser im Spiel dienen nicht mehr nur als Menü-Hintergrund. Jedes Haus verfügt über eine Garage, die via Event Lab-Toolsets frei gestaltet werden kann.

Spieler können Wände ziehen, Böden wie Asphalt oder Beton wählen und bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig präsentieren. Eines davon behält die volle Forzavista-Funktionalität, während drei weitere als statische Display-Modelle dienen. Diese Garagen-Layouts sind über Share-Codes mit der Community teilbar. Wer keine Lust auf den Editor hat, kann fertige Designs anderer Spieler laden und lediglich die eigenen Autos darin platzieren.

Playground Games liefert hier keine PR-Luftnummern, sondern arbeitet gezielt technische Schulden ab. Dass die Fenster-Decals eine Überarbeitung jedes einzelnen Fahrzeugmodells erforderten, erklärt die lange Wartezeit auf dieses Feature. Die Abkehr vom hässlichen Einheits-Spoiler ist ein längst überfälliger Kniefall vor der Tuning-Community.

Die visuelle Identität des eigenen Fuhrparks steigt somit massiv. Die „Forza Editions“ sind zudem endlich wieder echte Belohnungen und keine bloßen XP-Booster mit Lackierung. Wer jedoch gehofft hat, seine alten Lackierungen komplett zu übernehmen, muss mit Abstrichen rechnen: Aufgrund der Geometrie-Änderungen lassen sich zum Launch nur Vinyl-Gruppen importieren, keine vollständigen Liverys.