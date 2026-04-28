Forza Horizon 6: Touge-Duelle und das Ende der FOMO-Falle

Playground Games bricht mit „Forza Horizon 6“ die strikte Zeitexklusivität von Belohnungsfahrzeugen auf und führt mit den Touge-Battles einen lang ersehnten Community-Wunsch für Bergpass-Enthusiasten ein.

Der Zugang zu seltenen Fahrzeugen wird auf diesem Wege deutlich flexibler gestaltet als der Vorgänger, indem Autos aus vergangenen Festival-Playlists über ein dynamisches Aftermarket-System zurück in die Spielwelt fließen. Design Director Torben Ellert bestätigte im Discord-Q&A zudem handfeste Details zum Map-Aufbau und neuen Event-Typen, die den Fokus stärker auf technische Duelle und Entdeckung legen.

Schluss mit der Playlist-Panik

Die wichtigste Nachricht für alle Späteinsteiger – insbesondere die neue Zielgruppe auf der PS5 – ist die Abkehr vom starren FOMO-System. In „Forza Horizon 5“ mussten Spieler oft Jahre warten, bis ein verpasstes Auto erneut auftauchte. In „Forza Horizon 6“ sollen diese Fahrzeuge stattdessen in das neue Aftermarket-System integriert werden.

An festen Locations auf der Map tauchen zufällig Autos auf, die Spieler entdecken und kaufen können. Da dieses Angebot für jeden Nutzer individuell rotiert, wird das Sammeln organischer und weniger abhängig von wöchentlichen Terminen. Ein schöner Schachzug, um die Spielerbasis nicht durch „Arbeit“ zu verschrecken, sondern durch Erkundung zu motivieren.

Die neu angekündigten Touge-Battles finden auf fünf dedizierten Bergpässen statt.

Singleplayer: Man trifft feste Kontrahenten direkt an der Strecke. Die Rennen sind unabhängig vom Festival-Fortschritt jederzeit verfügbar.

Man trifft feste Kontrahenten direkt an der Strecke. Die Rennen sind unabhängig vom Festival-Fortschritt jederzeit verfügbar. Multiplayer: Eine rotierende Online-Meisterschaft sorgt für konstante 1-gegen-1-Action.

Das zeigt deutlich, dass Playground das Feedback der Drift- und Touge-Community umsetzt, die sich in den weitläufigen, oft zu breiten Straßen von Mexiko (FH5) manchmal etwas verloren fühlte. Engere Passagen und ein klarer Fokus auf Duelle könnten das Fahrgefühl massiv aufwerten.

Legend Island und der XXL-Goliath

Ein interessantes Detail zur Weltstruktur ist die Legend Island. Dieser Bereich ist an den höchsten Festival-Rang gekoppelt und dient als Endgame-Zone. Hier startet auch der legendäre „Goliath“, der mit ca. 80 Kilometern deutlich massiver ausfällt als in den Vorgängern. Dass man sich diesen Bereich erst verdienen muss, gibt der Progression endlich wieder ein spürbares Ziel – etwas, das viele im sehr freizügigen fünften Teil vermisst haben.

Außerdem erwähnt wurde:

Stunt Party: Der Modus „Forzathon Live“ wird umbenannt und überarbeitet.

Der Modus „Forzathon Live“ wird umbenannt und überarbeitet. Eliminator: Der 1984 Honda City wird das neue Starter-Auto (Level 1).

Der 1984 Honda City wird das neue Starter-Auto (Level 1). Progression: Die Playlist startet bereits nach ca. einer Stunde Spielzeit.

Die Ankündigungen sind keine revolutionäre Neuerfindung, aber eine extrem wichtige Qualitätsoffensive. Die Entschärfung der Playlist-Exklusivität nimmt den Druck aus dem Spiel und macht „Forza Horizon 6“ zu einem deutlich entspannteren Erlebnis. Die Touge-Battles und die massiv vergrößerte Goliath-Strecke sprechen zudem die Core-Gamer an, denen es zuletzt an fahrerischer Herausforderung mangelte. Das Spiel wirkt insgesamt durchdachter und weniger wie ein „Best-of“ der alten Teile.