Forza Horizon 6: Umfassendes Gameplay-Video zeigt die Schönheit Japans

IGN hat neues Gameplay-Material zu Forza Horizon 6 veröffentlicht und damit den Release-Fahrplan für 2026 angeheizt. Der Titel erscheint am 19. Mai für Xbox Series X|S und PC via Steam sowie den Microsoft Store. Die PS5-Version folgt später.

Besitzer der Premium Edition erhalten bereits ab dem 15. Mai Early Access und damit vier Tage Vorsprung auf der Piste. Die gezeigten neun Minuten Gameplay unterstreichen den Anspruch, die Spitzenposition im Genre der Open-World-Racer zu verteidigen. Ein strategisch kluger Schachzug für die Reichweite.

Der 19. Mai ist für Racing-Fans der Pflichttermin. Wer die volle Dröhnung früher braucht, wählt den Early Access.