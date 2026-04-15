Forza Horizon 6: Vulkane, Rost und der Honda Civic Type R

„Forza Horizon 6“ entführt uns auf die südliche Insel Kyushu und setzt dabei auf eine Mischung aus rauer Industriegeschichte und unberührter Natur. In der neuen Episode von „The Art of Driving“ zeigt Playground Games, wie die reale Präfektur das Map-Design und die In-Game-Kunst beeinflusst.

Der Honda Civic Type R (FL5) ist das perfekte Werkzeug, um die Kontraste von Kyushu zu erkunden: von den rostigen Werften in Kitakyushu bis zu den kurvigen Bergstraßen der Aso-Caldera. Das zeigt der neue Deep Dive mit Fotograf Larry Chen und dem Künstler Kazuhisa Uragami.

In dem elfminütigen Video wird deutlich, dass Japan für „Forza Horizon 6“ mehr ist als nur Neonlicht und Kirschblüten. Die Entwickler konzentrieren sich auf die „Milk Road“, eine 45 Kilometer lange Hochstraße am Rande eines Vulkankraters, die im Spiel als High-Speed-Sektor fungieren dürfte.

Die Zusammenarbeit mit lokalen Künstlern wie Uragami. Seine Murals, die im Spiel versteckt sind, basieren auf der „Fusion von Natur und menschengemachten Objekten“. Ein zentrales Motiv ist dabei ein Pirat – inspiriert von Kyushus Geschichte als Tor zur Welt und der rauen See, die die Insel umschließt.

Mehr Abwechslung, mehr Fahrspaß

Für Spieler bedeutet das vor allem Abwechslung im Biome-Design. Während wir in den Vorgängern oft durch sehr „saubere“ Landschaften gebrettert sind, bringt Kyushu eine ganz andere Textur mit:

Industrie-Charme: Werften und Fabriken bieten technische, komplexe Hintergründe für Fotos und Drifts.

Werften und Fabriken bieten technische, komplexe Hintergründe für Fotos und Drifts. Geothermische Aktivität: Dörfer wie Waita, in denen Dampf aus dem Boden steigt, sorgen für eine dichte Atmosphäre (und hoffentlich dynamische Partikeleffekte).

Dörfer wie Waita, in denen Dampf aus dem Boden steigt, sorgen für eine dichte Atmosphäre (und hoffentlich dynamische Partikeleffekte). Vertikalität: Die Fahrt durch die Aso-Caldera unterstreicht, dass wir es mit massiven Höhenunterschieden zu tun bekommen.

Der Besuch bei einer abgelegenen Tuning-Werkstatt auf der Insel Fukue zeigt, dass die Entwickler den „Spirit“ von JDM verstanden haben. Hier geht es nicht um glänzende Showrooms, sondern um RB30-Motoren und echtes Handwerk. Wenn Forza dieses Gefühl der „Entdeckung“ beibehält, wird die Map eine der besten der Serie.

Die gezeigten Aufnahmen lassen darauf schließen, dass „Forza Horizon 6“ die Balance zwischen Sightseeing und fahrerischem Anspruch hält. Kyushu bietet genau den richtigen Mix aus engen technischen Abschnitten und weiten Panoramen. Der Fokus auf lokale Kunst gibt der Welt zudem eine Seele, die über reines Google-Maps-Copy-Paste hinausgeht.

Wird das der neue Goldstandard? Die Zeichen stehen gut. Wenn das Fahrgefühl des Civic Type R im Spiel so präzise rüberkommt wie Larry Chen es beschreibt, erwartet uns ein Fest für Puristen.