Forza Horizon 6: Wie sich dynamische Jahreszeiten verändern

„Forza Horizon 6“ rückt den saisonalen Wandel massiv in den Vordergrund. Playground Games nutzt das Japan-Setting, um die bisher tiefgreifendsten Umgebungsveränderungen der Seriengeschichte umzusetzen.

Abseits rein visueller Effekte transformieren die Jahreszeiten die gesamte Karte durch spezifische Vegetation, Wetterphänomene und kulturelle Events, wie der Entwickler in einem Special vorstellt.

Jahreszeiten als zentrales Gameplay-Element

Das Studio kehrt zum System aus „Forza Horizon 4“ zurück, bei dem sich die gesamte Spielwelt wöchentlich drastisch verändert. In Japan wirkt sich dies nicht nur auf das Wetter aus, sondern transformiert die Umgebung durch spezifische Vegetation und kulturelle Elemente. Im Frühling prägen blühende die legendären Kirschblüten die Landschaft, während der Herbst das Phänomen der „Unkai“ (Wolkenmeer) einführt, bei dem dichter Nebel in bestimmten Höhenlagen die Täler füllt.

Die Entwickler betonen, dass die optischen Änderungen tiefer gehen als in den Vorgängern. Lokale Feste verändern das Aussehen des Horizon-Festivals durch Dekorationen wie Laternen oder Kites. Diese Anpassungen sind fest an den saisonalen Rhythmus gekoppelt und sollen die Identität der unterschiedlichen Biome – von der vertikalen Alpenregion bis hin zum Stadtgebiet von Tokio – unterstreichen.

Forza Horizon 6: Japanische Kirschblüte im Fokus der dynamischen Jahreszeiten

Anpassungen am Winter-System

Auf Basis des Feedbacks zu früheren Titeln wurde die Fahrphysik im Winter modifiziert. Um den Frustfaktor auf Asphalt zu senken, bleiben die Hauptverkehrsstraßen in Japan weitgehend schnee- und eisfrei, was der effizienten Räumung im realen Vorbild entsprechen soll.

Der volle winterliche Widerstand mit Schnee und Eis bleibt auf Schotterpisten und in den Offroad-Bereichen bestehen. Für Spieler, die permanenten Schnee suchen, bietet die neue Alpenregion das gesamte Jahr über winterliche Bedingungen, unabhängig von der aktuellen Saison der restlichen Karte.

Technisch basiert „Forza Horizon 6“ auf der weiterentwickelten ForzaTech-Engine. Die Verfügbarkeit zum Launch am 19. Mai ist auf Xbox Series X|S und PC beschränkt. PS5-Nutzer müssen sich auf eine Portierung gedulden, die für das vierte Quartal 2026 erwartet wird.