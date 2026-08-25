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Fragmentary Order: Erstes Gameplay zum Sci-Fi-Shooter von Nikita Buyanov

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Nikita Buyanov zeigt erstes In-Engine-Gameplay zu Fragmentary Order. Alle Eindrücke zum neuen Hardcore-Sci-Fi-Shooter im Überblick.

Fragmentary Order

Battlestate Games-Chef Nikita Buyanov zeigt erstes In-Engine-Gameplay seines neuen Projekts „Fragmentary Order“. Der Hardcore-Shooter verspricht visuelle Oberklasse, muss den Beweis für sein Gameplay-Konzept aber noch erbringen.

Im Rahmen einer NVIDIA-Präsentation zeigte das Studio erstmals In-Engine-Material des Titels. Ein ausführlicherer Gameplay-Reveal ist für den kommenden Monat angesetzt.

Die technische Basis unterscheidet sich deutlich von „Escape from Tarkov“. Während das Extraktions-Urgestein seit Jahren mit den Einschränkungen der eigenen Engine kämpft, setzt die Neuentwicklung auf moderne Grafikstandards inklusive Raytracing. Das gezeigte Material beschränkt sich auf visuelle Eindrücke von Schauplätzen wie dem Mars.

Große Ambitionen treffen auf offene Fragen

Das Konzept bewegt sich außerhalb klassischer Extractions-Mechaniken. Buyanov beschreibt das Projekt als bisher aufwendigste Entwicklung seiner Karriere. Ziel ist ein immersiver, hochgradig detaillierter Shooter mit extremem Schwierigkeitsgrad.

Details zu Plattformen, Preisgestaltung oder einem Release-Zeitraum fehlen bisher komplett. Der Übergang von vorab gerenderten Engine-Szenen zu einem stabil laufenden Spielprozess bleibt die zentrale Hürde. Tarkov-Spieler kennen die technische Entstehungsgeschichte. Versprechungen im Vorfeld sind wertlos.

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Der gezeigte Teaser ist eine technische Visitenkarte, kein Beleg für funktionierendes Spieldesign. Wer auf ein marktreifes Produkt hofft, wartet ab. Punkte gibt es erst für saubere Server und finale Bildraten.

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