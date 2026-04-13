Fragmentary Order: Neuer Next-Gen Sci-Fi-Shooter angekündigt

Mit „Fragmentary Order“ wurde ein neuer Next-Gen Shooter angekündigt, der die Menschheit im Jahr 2251 in einem technokratischen Machtgefüge zeigt. Das Spiel thematisiert den Aufstieg der Organisation „Der Kern“, die nach einer Beinahe-Vernichtung der Erde die totale Kontrolle übernahm und nun die Expansion in den Weltraum vorantreibt.

„Fragmentary Order“ versetzt Spieler in eine dystopische Zukunft, in der Nationalstaaten zugunsten eines korporativen Systems unter der Führung des „Kerns“ aufgelöst wurden. Die Handlung setzt im Jahr 2251 an, zu einem Zeitpunkt, an dem die absolute Kontrolle des Kerns durch neue Bündnisse und wiederkehrende interne Konflikte zu bröckeln beginnt. Technisch wird der Titel als „Next-Generation Shooter“ vermarktet, wobei konkrete Details zu den Zielplattformen oder ein exakter Release-Termin zum jetzigen Zeitpunkt noch ausstehen.

Die neue Weltordnung: Der Aufstieg des Kerns

Die Hintergrundgeschichte von „Fragmentary Order“ spannt einen Bogen über 200 Jahre. Nach einer globalen Krise am Rande der totalen Vernichtung im frühen 21. Jahrhundert übernahm eine geheime Organisation die Führung. Durch die Einigung der Weltregierungen und die Beseitigung von Hunger und Krieg sicherte sich dieser „Kern“ das absolute Vertrauen der Bevölkerung – bis die Regierungen schließlich komplett durch korporative Machtstrukturen ersetzt wurden.

Das Narrativ stützt sich auf eine tiefgreifende Industrialisierung und den technologischen Fortschritt. Laut den vorliegenden Informationen wurde ein „Innovationspool“ geschaffen, der Produktion und Qualität auf ein historisch beispielloses Niveau hob. Das Ziel dieser Entwicklung war die Kolonialisierung des Weltraums, da die Ressourcen der Erde erschöpft waren.

Zwischen technokratischer Utopie und neuer Anarchie

Obwohl die Führung des Kerns die Menschheit zusammenschweißte, blieben grundlegende menschliche Triebe wie Gier und Feindseligkeit bestehen. Im Jahr 2251 scheint dieses System zu kollabieren:

Machtverlust: Neue Allianzen fordern die Vormachtstellung des Kerns heraus.

Neue Allianzen fordern die Vormachtstellung des Kerns heraus. Rückfall in alte Muster: Die Menschheit droht in die Instabilität des frühen 21. Jahrhunderts zurückzufallen.

Die Menschheit droht in die Instabilität des frühen 21. Jahrhunderts zurückzufallen. Weltraum-Expansion: Die Reise ins Unbekannte dient als Bühne für die kommenden militärischen Auseinandersetzungen.

Die im Ankündigungsmaterial erwähnten „Kerntechnologien“ deuten darauf hin, dass Spieler Zugriff auf fortschrittliche Ausrüstung erhalten, die über heutige militärische Standards weit hinausgeht.

Extraktion und Klon-Technik

Obwohl die offizielle Beschreibung vage bleibt, lassen erste Analysen auf ein spezifisches Subgenre schließen. Die Lore deutet darauf hin, dass es sich bei Fragmentary Order um einen Extraction Shooter handelt – ähnlich wie „Escape from Tarkov“, jedoch mit einem Science-Fiction-Szenario auf fremden Planeten. Ein zentrales Element scheint die Fernsteuerung von Klonen zu sein, was spielmechanisch den Verlust von Ausrüstung oder den permanenten Tod des Charakters innerhalb der Lore erklären könnte.

Die Bezeichnung „Next-Generation Shooter“ kann in der aktuellen Hardware-Landschaft alles bedeuten. Da keine spezifischen Plattformen genannt wurden, ist davon auszugehen, dass der Titel den Fokus auf aktuelle Architekturen sowie PS6 und Xbox Project Helix legt.

Strategisch folgt der Titel dem Trend der „Dystopian Corporate Sci-Fi“. Der Fokus auf eine Organisation, die „Wahrheit und Anstand“ verspricht, während sie totale Kontrolle ausübt, bietet eine solide Basis für das Missionsdesign in einem Shooter. Im Vergleich zu Genre-Größen muss „Fragmentary Order“ jedoch beweisen, dass es mehr als nur ein grafisches Grundgerüst bietet. Die Erwähnung der „Großen Industrialisierung“ und des „Innovationspools“ lässt zudem auf ein komplexes Crafting- oder Loot-System schließen, das über rein kosmetische Gegenstände hinausgeht.