Frictional Games zeigt verstörendes Gameplay zu ONTOS: Ratten, Moral und Stellan Skarsgård

Kein klassischer Horror, sondern purer Psychoterror auf dem Mond. Auf der gamescom Opening Night Live haben Frictional Games und Kepler Interactive brandneues Gameplay zu ONTOS enthüllt. Der Sci-Fi-Mystery-Thriller soll 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Ein Rattenserver auf dem Mond

Der neue Trailer „Rat Server Experiment“ wirft uns mitten in das umfunktionierte Mondhotel Samsara. Wir steuern Aditi und stoßen direkt auf ein ziemlich altes, verstörendes Dilemma. Der Wissenschaftler Crombie wollte das menschliche Bewusstsein erforschen. Das Resultat: Seine Psyche steckt jetzt auf einem Server, der von unzähligen vernetzten Ratten angetrieben wird.

Die Maschine verlangt nach Reintegration mit ihrem menschlichen Körper. Doch der Körper selbst wimmert vor Angst und fleht uns an, ihn genau davor zu bewahren. Was tun? Absuchen, Hinweise finden, entscheiden. Wer SOMA kennt, weiß genau, worauf das hinausläuft. Frictional Games setzt wieder voll auf philosophischen Horror. Kein Richtig, kein Falsch. Nur deine eigene Moral bestimmt, wie es weitergeht. Oder du sabotiert das ganze Experiment aus reiner Neugier. Mal sehen, was brennt.

Star-Besetzung für das SOMA-Erbe

Dass ONTOS als geistiger Nachfolger von SOMA gehandelt wird, kommt nicht von ungefähr. Die Entwickler bleiben ihrem Metier treu, drehen beim Worldbuilding aber noch einmal an der Schraube. Für zusätzliche Fallhöhe sorgt Golden-Globe-Gewinner Stellan Skarsgård, der zum Cast gehört.

Wer diese Woche auf der gamescom ist, kann das Rattenserver-Experiment in Halle 10.1 sogar selbst ausprobieren. Vor Ort warten Gedankenexperimente mit echten Darstellern.

Frictional Games liefert genau das, was Fans nach SOMA erwarten: unbequeme Fragen und ein Szenario, das im Kopf bleibt. Die Release-Ansage für 2027 ist allerdings noch verdammt weit weg. Wer Bock auf Kopffuck-Horror hat, setzt das Teil trotzdem schon jetzt auf die Wunschliste.

Schaltet ihr die Rattenmaschine ein oder zieht ihr den Stecker?