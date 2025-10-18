Friday The 13th: Jason kehrt mit großem Game-Projekt zurück

Nach Jahren des Stillstands regt sich wieder etwas in der Welt von Friday The 13th. Auf der San Diego Comic-Con 2025 bestätigte Horror Inc. erneut, dass ein neues Spiel rund um die ikonische Slasher-Figur in Entwicklung ist, diesmal unter dem Banner des „Jason Universe“.

Filmemacher Vincent Disanti sprach kürzlich im Podcast von Womp Stomp Films über die Zukunft der Marke und gab erste Einblicke in den Stand der Dinge. Die große Botschaft: Jason ist noch lange nicht tot. Während der Party zur Premiere eines Kurzfilms sprach Disanti mit Mitgliedern des Jason-Teams und bestätigte, dass man derzeit an einer langfristigen Strategie arbeitet – für Spiel, Film und darüber hinaus.

Noch steht das Projekt ganz am Anfang, doch laut Disanti soll das neue Friday The 13th-Spiel deutlich größer ausfallen als das 2017 erschienene Multiplayer-Experiment von IllFonic und Gun Media, das Ende 2024 endgültig vom Netz ging.

Größer, ernster, besser finanziert

Diesmal soll alles anders laufen: kein Lizenzchaos, kein abruptes Ende. Laut Disanti fließen in das neue Spiel „deutlich mehr Ressourcen“, und erstmals arbeitet ein „richtiges Kernteam“ mit ausreichend Budget an der Umsetzung. Was das konkret bedeutet, bleibt offen – aber Fans dürfen sich offenbar auf ein Projekt freuen, das über ein Nischen-Multiplayer-Spiel hinausgeht.

Ein weiteres spannendes Detail betrifft Komponist Harry Manfredini, der schon die Musik der Originalfilme prägte. Er arbeitet laut Disanti erneut am Soundkonzept des neuen Spiels, um die typische, beklemmende Atmosphäre einzufangen. Manfredini deutete an, dass der neue Titel auf realistischere Optik und einen anderen Tonfall als das Spiel von 2017 setzt – was nach einem kompletten Neustart klingt.

Ein Universum voller Horror

Das „Jason Universe“ will aber mehr sein als nur ein neues Spiel oder Filmprojekt. Comics, Kurzfilme und Events sollen dafür sorgen, dass Jason Voorhees dauerhaft in der Popkultur präsent bleibt. Die Barsamian-Familie, die hinter der Marke steht, verfolgt laut Disanti einen langfristigen Plan, keine schnellen Reboots, sondern durchdachte Schritte über mehrere Jahre hinweg.

Ein Release ist vor 2027 unwahrscheinlich, aber das Ziel ist klar: Friday The 13th soll wieder das werden, was es einmal war, ein moderner Horror-Mythos mit Wurzeln in den 80ern und einer Zukunft, die diesmal nicht vor Gericht endet.

Was meint ihr – lieber ein storybasiertes Singleplayer-Spiel oder wieder Multiplayer-Schockmomente wie früher?