Friday the 13th: The Game steht vor einem unerwarteten Comeback

Es war ein blutiger Albtraum für Fans, als Friday the 13th: The Game von der Bildfläche verschwand. Das asymmetrische Multiplayer-Spiel, in dem man entweder als Camper ums Überleben kämpfte oder als Jason Voorhees zur tödlichen Ikone wurde, war über Jahre hinweg das digitale Herzstück des Franchise. Dann kam das juristische Hackbeil: Rechteprobleme sorgten nicht nur für das Ende weiterer Filme, sondern auch für das Aus des Spiels. Die Server wurden abgeschaltet, der Verkauf gestoppt – und Jason verschwand erneut im Schatten der Nacht.

Doch totgeglaubte Killer leben länger. Ein neues Update zur Zukunft des Friday the 13th-Franchise macht Hoffnung: Laut einer Pressemitteilung, auf die der YouTuber fanci aufmerksam wurde, ist das Spiel plötzlich wieder Teil offizieller Pläne. Eine unerwartete Wendung in einem jahrzehntelangen Rechte-Wirrwarr.

Striker Entertainment schürt neue Hoffnungen

In der Mitteilung heißt es, dass Striker Entertainment eine exklusive Partnerschaft mit Horror, Inc. und Friday 13th LLC eingegangen ist. Gemeinsam will man unter dem Banner „Jason Universe“ neue Wege finden, das Franchise am Leben zu erhalten – inklusive Merchandise, Serieninhalten und eben auch Friday the 13th: The Game.

Auch wenn unklar bleibt, ob es sich um ein Remaster, ein Reboot oder eine vollständige Neuveröffentlichung handelt, ist das allein schon eine Sensation. Denn aktuell ist das Spiel weder digital verfügbar noch online spielbar. Besitzer können lediglich gegen Bots spielen, was der eigentlichen Idee dahinter wiederspricht. Dass es dennoch explizit in den Zukunftsplänen genannt wird, spricht Bände.

Noch spannender: Einige Fans vermuten, dass Gun Interactive, die Entwickler des Spiels, womöglich den Support für Texas Chain Saw Massacre zugunsten eines Comebacks von Jason eingestellt haben. Offiziell bestätigt ist das nicht – aber das nächste Friday the 13th-Datum im Juni könnte Aufschluss bringen.

Jason lebt, irgendwie

Ob Comeback oder Neuinterpretation – das blutige Camp Crystal Lake scheint erneut aus seinem Grab zu steigen. Und diesmal könnte es mehr als nur Merchandise geben. Die Horror-Ikone Jason Voorhees ist bereit für ein neues Kapitel – und die Fans dürften ihm dabei nur allzu gerne folgen. Bleibt zu hoffen, dass diesmal kein Gerichtsbeschluss dazwischenfunkt.