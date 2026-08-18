Frogwares: Neues Sherlock Holmes bestätigt, Sinking City 3 offen

Frogwares arbeitet offiziell an einem neuen Sherlock Holmes-Spiel, während die Zukunft von The Sinking City nach Teil 2 vom kommerziellen Erfolg abhängt.

Sherlock als verlässliche Einnahmequelle

Frogwares-Gründer Wael Amr bestätigte in einem Reddit-AMA die Arbeit an einem neuen Sherlock Holmes-Projekt mit einem knappen „Of course :)“. Details zu Plattformen, Release-Zeitraum oder ein konkreter Titel fehlen bislang. Das ukrainische Studio greift damit auf seine mit Abstand bekannteste Marke zurück, macht aber keine Angaben dazu, ob es sich um ein Sequel zu „Sherlock Holmes Chapter“ One oder eine gänzlich neue Ausrichtung handelt.

Die Entscheidung für Sherlock Holmes ist logisch. Die Detektiv-Reihe bildet seit über zwei Jahrzehnten das finanzielle Fundament des Studios. Während Experimente wie The Sinking City hohe Entwicklungsrisiken bergen, liefert die Holmes-IP stabile Absatzzahlen mit überschaubarem Budget. Technik und Assets lassen sich effizient recyceln. Das senkt das Produktionsrisiko.

Sinking City 3 hängt vom Survival-Horror-Schwenk ab

Bei „The Sinking City 3“ hält sich die Unternehmensführung bedeckt. Ein drittes Abenteuer sei nicht vom Tisch, die Entscheidung treffe laut Amr jedoch die Käufer. Der Erstling verkaufte sich laut Studioangaben mehrfach millionenfach und gilt intern als finanzieller Erfolg.

Entscheidend für die Zukunft der Marke ist der radikale Genrewortwechsel in „The Sinking City 2“. Frogwares tauschte die Ermittlungs-Mechaniken des ersten Teils gegen reinen Survival-Horror im Lovecraft-Setting aus. Game Director Alex Gresko begründete den Schritt mit dem internen Wunsch, ein klassisches Horrorspiel zu produzieren. Greift dieser Mechanikwechsel am Markt nicht, endet die Marke mit dem zweiten Teil. Welches Gameplay-Gerüst ein potenzieller dritter Teil nutzen würde, ist vollkommen unklar.

Risikominimierung in der Ukraine

Für Frogwares ist diese Doppelstrategie logisch. Das Studio arbeitet weiterhin unter extremen Bedingungen. Die Entwicklung von „The Sinking City 2“ erfordert durch den Fokus auf Horror und neue Kampfsysteme Ressourcen, die am Markt erst refinanziert werden müssen. Das parallele Festhalten an Sherlock Holmes dient als Absicherung. Wenn das Horror-Experiment scheitert, fängt der Detektiv den Sturz ab.

Das Bekenntnis zu Sherlock Holmes ist die logische Absicherung für ein Studio in einer schwierigen Produktionsumgebung. Pragmatisch. Für Spieler bedeutet das: Die Detektiv-Reihe bleibt als sichere Bank erhalten, während die Zukunft von The Sinking City als rein marktgetriebenes Experiment auf der Kippe steht. Wer eine Fortsetzung des Lovecraft-Horrors will, muss Teil 2 kaufen. So einfach ist die Rechnung.