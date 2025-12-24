Latest

Frohe Weihnachten und ein fettes Danke an die PlayFront-Community!

Frohe Weihnachten wünscht das Team von PlayFront.de! Wir bedanken uns bei unserer großartigen Community für ein fantastisches Jahr und wünschen euch erholsame Feiertage!

Merry Christmas

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Konsolen glühen und der Backlog ist vermutlich so groß wie nie zuvor. Wir möchten die besinnliche Zeit nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass ihr PlayFront auch in diesem Jahr mit euren Kommentaren, eurer Leidenschaft und eurem Feedback bereichert habt.

Während manch anderer in der Branche – ein Blick auf die gängigen Metriken genügt – derzeit eher im „Hard Mode“ kämpft und kräftig Federn lassen muss, zeigt sich: Nachhaltiges, eigenes Wachstum schlägt langfristig jede Abkürzung. Dank eurer Treue und natürlich dem Team bei Snack Media im Hintergrund blicken wir auf das erfolgreichste Jahr in der Geschichte von PlayFront zurück.

Wir freuen uns darauf, dies im kommenden Jahr gemeinsam mit euch weiter auszubauen. Aber heute lassen wir die Statistiken mal beiseite: Genießt die Zeit, lasst euch reich beschenken und vor allem – viel Spaß beim Zocken.

Frohe Weihnachten wünscht euch das Team von PlayFront.de!

