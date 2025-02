FromSoftware fragt Fans: Eine Bloodborne-Fortsetzung?

SO YOURE TELLING ME THERES A CHANCE (from the network test feedback form) pic.twitter.com/O4NfSwwSE7

Diese Frage, die an Teilnehmer des Tests verschickt wurde, ist ein echter Leckerbissen für Fans des düsteren Action-RPGs, das 2015 die Gaming-Welt eroberte. Doch bevor die Freude zu groß wird, muss eines klargestellt werden: Es geht nicht nur um „ Bloodborne „. Die Umfrage umfasst auch andere Spiele des Studios, was bedeutet, dass nicht unbedingt eine Bloodborne-Fortsetzung in der Mache ist. Doch das hat die Fans nicht davon abgehalten, ihre Wünsche lautstark zu äußern.

What do you think?