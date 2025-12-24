Latest

FRONT MISSION 3: Remake kommt 2026 auf PS5 – Demo jetzt verfügbar

FRONT MISSION 3: Remake erscheint am 30. Januar 2026 für PS5, Xbox & PC. Mit Demo, zwei Story-Routen und modernisiertem Gameplay.

Front Mission 3 Remake

FRONT MISSION 3: Remake kehrt zurück, und diesmal nicht nur für Nostalgiker. Nachdem das Remake bereits auf der Switch gelandet ist, bringt Publisher Forever Entertainment den Taktik-Klassiker am 30. Januar 2026 auch auf PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC.

Inhalt

Eine Demo ist ab sofort im PlayStation Store verfügbar, der Preis liegt bei 34,99 Euro. Für viele Strategie-Fans ist das mehr als nur ein weiterer Re-Release.

Warum FRONT MISSION 3 heute wieder relevant ist

FRONT MISSION 3 war schon damals kein leicht verdauliches Spiel. Politische Machtspiele, Konzerne mit eigenen Armeen und die Frage, wie weit technologische Kontrolle gehen darf, ziehen sich durch die Story. Genau diese Themen fühlen sich heute erstaunlich aktuell an. Das Remake versucht nicht, den Stoff zu modernisieren, sondern ihn verständlicher und zugänglicher zu präsentieren, ohne den Kern zu verwässern.

Spieler schlüpfen erneut in die Rolle von Kazuki Takemura, dessen Entscheidungen früh den Verlauf der Handlung bestimmen. Zwei deutlich unterschiedliche Story-Routen sorgen dafür, dass das Spiel echte Konsequenzen vermittelt.

Zwei Wege, ein Konflikt

Je nach Entscheidung schlägt Kazuki sich entweder an die Seite seiner Schwester Alisa oder unterstützt die Ermittlerin Emma Klamsky im Umfeld des geheimen Waffenprojekts M.I.D.A.S.. Beide Routen beleuchten denselben Konflikt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das ist ein erzählerischer Mehrwert, der die Motivation für einen zweiten Durchlauf schafft.

Gerade hier zeigt FRONT MISSION 3: Remake, warum es mehr ist als ein reines Fanprojekt, Die Erzählstruktur wirkt auch heute noch durchdacht und ungewöhnlich erwachsen für ein Genre, das oft rein mechanisch gedacht wird.

Technische Updates mit Augenmaß

Optisch wurde das Spiel klar überarbeitet, ohne seinen Charakter zu verlieren. Animationen laufen flüssiger, die Benutzeroberfläche ist auf modernen Plattformen deutlich besser lesbar. Besonders sinnvoll wirkt der Quick Combat Mode, der Gefechte beschleunigt und das Spieltempo erhöht, ein Zugeständnis an heutige Spielgewohnheiten.

Klein, aber wirkungsvoll ist die neue Wanzers-Camouflage-Anpassung, die Individualität ins Squad bringt, ohne spielerisch aus dem Ruder zu laufen. Die neu arrangierte Musik bleibt nah am Original und vermeidet unnötige Effekthascherei.

