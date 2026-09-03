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Frontier sichert sich Disney-Lizenz für neues Aufbauspiel

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Frontier Entwickler setzt für ein neues Aufbauspiel auf eine Disney-IP. Eigenfinanziertes CMS-Projekt ohne konkretes Release-Datum angekündigt

Frontier X Disney

Frontier Developments entwickelt und verlegt ein neues Aufbauspiel auf Basis einer Marke aus dem Disney-Portfolio. Der Deal beinhaltet die vollständige Eigenfinanzierung durch das Studio und lässt konkrete Details zu Release-Fenster, Zielplattformen oder der genauen IP noch komplett offen.

Finanzielles Risiko liegt komplett bei Frontier

Frontier lizenziert die Marke von Disney, trägt das finanzielle Risiko der Produktion aber ohne externes Publisher-Kapital. Die Vereinbarung fügt sich in die angekündigte Ausrichtung des Studios ein, den Fokus nach schwächeren Ausflügen in andere Genres wieder auf Creative Management Simulations (CMS) zu verengen.

Der Schritt folgt dem Muster bekannter Franchises des Entwicklers. Sowohl bei „Jurassic World Evolution“ als auch bei „F1 Manager“ setzte das britische Team auf etablierte Fremdmarken. Die parallele Erwähnung eines bisher unangekündigten Titels der Planet-Reihe unterstreicht die Auslastung der hauseigenen Cobra-Engine.

„Unser Ziel bei diesem Spiel ist es, eine leidenschaftliche, kreative Community von Spielern mit einer der bekanntesten und beliebtesten Marken der Welt zusammenzubringen, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, was unsere talentierten Teams aus dieser großartigen Gelegenheit machen werden.“

Disneyland-Simulation als naheliegender Kandidat

Branchentechnisch drängt sich die Umsetzung eines Theme-Park-Managers im Stil von „Planet Coaster“ auf. Die Cobra-Engine verarbeitet komplexe Besucher-KI, detaillierte Terrain-Deformationen und Physik-Simulationen für Fahrgeschäfte. Eine offizielle Bestätigung, ob es sich um Freizeitparks, Filmstudios oder ein isoliertes Universum wie Star Wars handelt, fehlt in der Ankündigung jedoch vollständig.

Die Wahl einer Disney-Lizenz zwingt Frontier zu Zugeständnissen bei Modding und Community-Inhalten. Während eigene IPs wie „Planet Coaster“ stark vom Steam Workshop leben, unterliegen Lizenzprodukte aus dem Hause Disney strengen Markenrichtlinien. Das schränkt nutzergenerierten Content technisch und rechtlich ein.

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Frontier liefert verlässlich performante Aufbaumechaniken mit hohem Mikromanagement-Grad auf Basis der Cobra-Engine. Das Fehlen jeglicher Gameplay-Daten, Screenshots oder Zielplattformen macht das Projekt vorerst zu einer reinen Investorenmeldung ohne direkten Mehrwert für Spieler. Die technische Hürde wird in den Restriktionen liegen, die eine Disney-Lizenz für Modding-Support und freie Parkgestaltung mit sich bringt.

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