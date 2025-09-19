Frostpunk 2 auf PS5 Pro: Eiskalter Überlebenskampf mit Next-Gen-Feinschliff

Frostpunk 2 baut das Konzept des Vorgängers aus: Ihr führt nicht mehr nur ein kleines Überlebenslager, sondern eine ganze expandierende Metropole durch Kälte, Hunger und politische Zerwürfnisse. Die Entscheidungen sind größer, die Konsequenzen härter. Das gilt jetzt auch auf Konsole, wo sich der frostige Alltag direkt vom Sofa aus steuern lässt.

Während die Grundidee gleich bleibt – Balance zwischen Ressourcen, Moral und Überleben – weitet Teil zwei das Spielfeld aus. Die Stadt wächst nicht nur optisch, sondern auch in ihren ideologischen Grabenkämpfen. Der Moment, wenn die Sirenen heulen, bleibt gleich: Ihr habt versagt.

Frostpunk 2 auf PS5 Pro: Performance mit Wahlfreiheit

Auf Sonys neuer Konsole zeigt sich Frostpunk 2 von seiner besten Seite. Drei Modi stehen zur Auswahl:

Quality : 4K bei 30fps, ideal für gestochen scharfe Bilder

: 4K bei 30fps, ideal für gestochen scharfe Bilder Performance : 60fps, flüssiger Spielfluss in allen Situationen

: 60fps, flüssiger Spielfluss in allen Situationen Balanced: Der Mittelweg für alle, die beides wollen

Besonders interessant: Neben TSR (Temporal Super Resolution) kommt auch Sonys hauseigenes PSSR-Upscaling zum Einsatz. Damit bleibt das Stadtbild selbst bei komplexen Szenen scharf. Gerade bei gigantischen Bauprojekten oder Massenaufläufen ist das ein echter Pluspunkt.

DualSense macht den Unterschied

Frostpunk lebt von Stimmung, und hier spielt der DualSense-Controller seine Stärken aus. Adaptive Trigger reagieren beim Hochfahren der Generatoren, während das haptische Feedback Katastrophen oder wichtige Entscheidungen spürbar macht. Menüführung und Stadtsteuerung wurden sauber auf den Controller übertragen – kein umständliches Gefrickel, wie es PC-Ports oft haben.

Die Standard-PS5 bietet die gleichen Modi, allerdings mit niedrigeren Auflösungen und minimal reduzierter Performance. Wer eine Pro hat, bekommt sichtbar schärfere Texturen und stabilere Bildraten. Wer nicht, verpasst aber kein Feature – die Basisfassung bleibt vollwertig.

Frostpunk 2 ist kein Spiel für Zartbesaitete. Es ist ein harter, oft bitterer Mix aus Aufbau und moralischem Dilemma. Auf der PS5 Pro wirkt das Ganze nicht nur optisch ausgereifter, sondern auch technisch sauber umgesetzt. Wer schon beim Vorgänger Stunden in der Kälte verbracht hat, findet hier die konsequente Weiterentwicklung, und auf der PS5 Pro die beste Version auf Konsole.