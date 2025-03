Frostpunk 2: Konsolen-Release wurde eingegrenzt

Wer dachte, der erste Teil sei bereits eine Herausforderung gewesen, wird in Frostpunk 2 neue Grenzen des Krisenmanagements kennenlernen. Die Stadt ist gewachsen, tausende Bürger kämpfen um ihr Überleben, und die Bauprojekte haben eine neue Dimension erreicht – ganze Stadtviertel entstehen in Monaten statt Jahren. Doch mit Wachstum kommt auch Unruhe: Fraktionen und Gemeinschaften bilden sich, politische Spannungen brodeln, und die richtige Allianz kann über das Schicksal der Stadt entscheiden. Wer die falschen Bündnisse schmiedet, riskiert einen Bürgerkrieg im Eis.

Bevor sich Konsolenspieler in den frostigen Überlebenskampf stürzen dürfen, erscheint am 8. Mai 2025 ein großes kostenloses Inhaltsupdate für die PC-Version. Hier dürfte das Studio noch einmal an den Stellschrauben drehen, um das Spielerlebnis weiter zu verfeinern. Nach dem Sommer, wenn die Konsolenversion endlich das Licht der Welt erblickt hat, folgt im Herbst das erste große Erweiterungspaket, das Spectrum-DLC. Später im Jahr gesellt sich das Aurora-DLC hinzu, während das dritte Erweiterungspaket erst 2026 erscheinen soll.

