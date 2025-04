Frostpunk-Universum wächst weiter – Neues Spiel für 2027 angekündigt

Kaum ist Frostpunk 2 auf dem PC erschienen und bereitet sich auf den Konsolen-Launch im Sommer vor, kündigt 11 bit studios bereits die nächsten Schritte im frostigen Endzeit-Universum an. In einem aktuellen Finanzbericht verriet Studio-Präsident Przemysław Marszał, dass man bereits an einem weiteren Titel im Frostpunk-Kosmos arbeite – Veröffentlichung geplant: 2027.

Das ist bemerkenswert – immerhin ist Frostpunk 2 gerade erst im September erschienen, hat sich bis November über 511.000 Mal verkauft und steht kurz davor, auf PS5 und Xbox Series X|S noch einmal durchzustarten. Dass man nun parallel schon das nächste Kapitel einleitet, zeigt: Das frostige Szenario hat längst Franchise-Potenzial.

11 bit studios plant Frostpunk-Spin-off für 2027

Marszał erklärt die Strategie so: „Als Entwickler und Publisher wollen wir unsere Projekte in Umfang und Zeitplanung diversifizieren. Das bedeutet auch, kurzfristig attraktive Gelegenheiten zu nutzen.“ Und genau das scheint dieses neue Frostpunk-Spiel zu sein – ein eher kleineres, schneller realisierbares Projekt, das wahrscheinlich nicht als direkter Nachfolger zu Frostpunk 2 gedacht ist, sondern als eine Art Spin-off oder Nebengeschichte fungiert.

Konkrete Infos zum Inhalt oder Genre gibt es noch nicht, aber angesichts des bisher düsteren Überlebens-Settings wäre alles andere als ein weiteres frostiges Desaster-Szenario eine Überraschung. Vielleicht eine Perspektive abseits der Stadtverwaltung? Oder ein Ableger mit Fokus auf Erkundung, Diplomatie oder gar direkte Konflikte?

Parallel dazu hat 11 bit studios auch noch ein deutlich größeres Projekt in Arbeit, das für 2029 anvisiert ist – allerdings ohne Bezug zu Frostpunk. Hier bleibt also doppelt Raum für Spekulationen. Das frostige Ödland ist jedenfalls noch lange nicht geschmolzen. Wer auf Hoffnung, Moral und Überleben in der Kälte steht, darf sich freuen – die Geschichte von Frostpunk ist noch lange nicht zu Ende erzählt.