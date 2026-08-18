Früher als geplant: „Marvel’s Wolverine“-DualSense schon jetzt vorbestellbar

Eigentlich sollten die offiziellen Vorbestellungen für das Hardware-Lineup zu „Marvel’s Wolverine“ erst morgen um 10:00 Uhr anlaufen, doch der erste Händler hat den Verkauf bereits gestartet. Wer sich den DualSense Wireless Controller in der gelben „Battle Yellow Limited Edition“ sichern will, kann das Modell für 84,99 EUR ab sofort bei Otto vorbestellen.

Keine Technik-Upgrade unter dem Comic-Look

Der verfrühte Verkaufsstart betrifft derzeit ausschließlich das gelbe Standardmodell des Controllers. Das von Comic-Künstler Jock entworfene Design orientiert sich an Logans klassischem Anzug und ist mit schwarzen Tuscheakzenten bedruckt.

Unter der Haube verweilt Sony jedoch strikt im Standard-Segment. Wer gehofft hatte, dass der japanische Konzern den Aufpreis von 15 EUR gegenüber der Standard-Variante für technische Verbesserungen nutzt, wird enttäuscht. Hall-Effect-Sticks gegen Controller-Drift fehlen ebenso wie zusätzliche Paddles auf der Rückseite oder ein größerer Akku. Die verbauten Komponenten entsprechen exakt dem DualSense der ersten Generation.

Das kühle Gegenstück – die metallisch schimmernde „Adamantium Limited Edition“ – bleibt vorerst unangetastet. Dieser Controller wird in Regionen mit hauseigenem Store exklusiv über PlayStation Direct vertrieben und dürfte punktgenau morgen um 10:00 Uhr freigeschaltet werden.

Händler unterlaufen Sonys Zeitplan. Das ist für Sammler gut, ändert aber nichts an den Fakten. Ein Aufpreis von 15 EUR rein für eine lizenzierte Lackierung ist eine reine Margen-Entscheidung. Wer einen funktionellen Mehrwert sucht, greift zum DualSense Edge oder wartet auf Drittanbieter-Hardware mit Hall-Sticks. Wer dagegen zwingend das Wolverine-Design für die Vitrine sucht, klickt jetzt.