Fünf Jahre PS5: Wie Sony die Konsole weitergedacht hat

Fünf Jahre nach dem Launch ist klar, die PlayStation 5 ist längst mehr als nur ein Stück Hardware. Seit November 2020 hat Sony nicht nur eine Konsole verkauft, sondern ein Ökosystem geschaffen, das Spieler, Entwickler und Communitys verbindet, auf eine Weise, die vorher niemand für möglich gehalten hätte. Wie sich die aktuelle Generation entwickelt hat, verrät Sony in einem Special.

2020–2021: Start in die neue Generation

Die PS5 startete mit einem klaren Anspruch: Geschwindigkeit, Immersion und neue Spielideen. Die SSD machte Ladezeiten praktisch bedeutungslos, der DualSense-Controller brachte haptisches Feedback und adaptive Trigger direkt ins Gameplay, 3D-Audio verstärkte die Immersion. Schon die ersten Monate zeigten, dass Spieler das System ernst nahmen.

Über 1,6 Milliarden Mal wurde „Share Screen“ genutzt, um Freunde beim Spielen zu beobachten. Accessibility-Features waren von Anfang an integriert – heute nutzen 25 % aller PS5-Besitzer mindestens eine davon.

2021 ging Sony einen Schritt weiter: M.2-SSD-Erweiterung, Cross-Generation-Share-Play und erstmals farbige Konsolenvarianten gaben Spielern mehr Kontrolle und Freiheit. Gleichzeitig stieg die Nutzung der PlayStation App massiv, sowohl für Game Captures als auch Voice Chats – ein klarer Hinweis, dass die PS5 nicht nur Konsole, sondern auch Community-Plattform sein sollte.

Fünf Jahre PS5: Von technischer Innovation bis Community-Erfolg – Sonys Konsole wächst weiter mit ihren Spielern.

2022–2023: Personalisierung und neue Hardware

Mit VRR, erweiterten PlayStation Plus-Tiers und neuen Farben wurde 2022 das Spielerlebnis individueller. Wer wollte, konnte seine Konsole nicht nur technisch, sondern auch optisch anpassen. 2023 folgten die ersten großen Hardware-Updates: PlayStation VR2 brachte Eye Tracking und haptisches Feedback in VR, DualSense Edge ermöglichte maximale Controller-Anpassung, PlayStation Portal revolutionierte Remote Play. Gleichzeitig wurde Discord auf PS5 integriert – plattformübergreifende Kommunikation endlich real.

2024–2025: Community, PS5 Pro und neue Rekorde

2024 rückte die Community stärker ins Zentrum. Mit Community Game Help teilen Spieler Tipps direkt im Spiel. Personalisierte Homescreens und Widgets machten die PS5 persönlicher denn je. Das PS5 Pro-Modell zeigte, was in Sachen Grafikleistung möglich ist.

Jetzt, 2025, stehen beeindruckende Zahlen: Über 84 Millionen Konsolen verkauft, 100 Milliarden Stunden Spielzeit und 40 Milliarden Trophäen gesammelt. Multiplayer-Hits wie Fortnite, GTA V und Call of Duty dominieren, während Einzelspieler-Titel wie God of War Ragnarök oder Hogwarts Legacy zeigen, dass Qualität zählt.

Die PS5 ist kein simpler Hardware-Nachfolger, sondern eine Plattform, die stetig gewachsen ist – technisch, funktional und kulturell. Sony hat nicht nur neue Features geliefert, sondern die Art und Weise, wie wir spielen und zusammenkommen, nachhaltig verändert. Fünf Jahre nach dem Start steht fest: PS5 ist kein Abschluss, sondern Basis für die nächsten Jahre.